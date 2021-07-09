Надважкий суд – чому справа Медведчука стане "довгобудом"

Запобіжний захід лідеру ОПЗЖ обирали більше 12 годин, але весь процес завершиться не скоро, упевнені експерти

Суд над Медведчуком. Колаж Сьогодні

У четвер, 8 липня, Печерський районний суд Києва обирав запобіжний захід для підозрюваного в зраді народного депутата Віктора Медведчука. Засідання тривало понад 12 годин, а вирок оголосили лише на наступний день. Сайт "Сегодня" з'ясував, як проходив процес і які перспективи резонансної справи.

Багаторазові клопотання адвокатів

Як зазначили прокурори, сторона нардепа намагалася відводами затягнути процес, подаючи багаторазові клопотання.

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Так, спочатку адвокати підозрюваного попросили суддю про відвід прокурора Руслана Іжука, потім заявили відвід і самому судді Сергію Вовку, після чого зажадали змінити суд з Печерського на Шевченківський, вимагали оголосити тригодинну перерву, так як їхньому підзахисному необхідно було пообідати, і клопотали про перенесення суду через завершення робочого дня.

Суддям довелося кілька разів йти на наради, клопотання були відхилені, але оголошення вироку все ж перенесли. У п'ятницю, 9 липня, суд виніс вердикт – Віктор Медведчук залишається під домашнім арештом до 7 вересня.

Віктор Медведчук на суді. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Вирок був передбачуваний

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На думку адвоката Івана Лібермана, вирок був передбачуваний.

"Багатогодинне засідання проходило в надважких умовах, без обіду і з мінімальною кількістю перерв на природні потреби. Очевидним є факт зацікавленості суду в прийнятті рішення про продовження домашнього арешту", – говорить "Сегодня" адвокат.

Зазначимо, що суд також продовжив терміни досудового розслідування стосовно Медведчука на півроку – до 11 листопада. "Це я розцінюю не інакше, як крок, спрямований на обмеження моїх функцій як опозиційного політика і як депутата", – прокоментував журналістам Медведчук.

Віктор Медведчук і його соратники / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Слабка опора звинувачення

Політолог, магістр державного управління Володимир Воля упевнений, що процес у справі Медведчука завершиться не скоро.

"Думаю, це справа буде довгограючою історією. Потрібно розуміти, що Віктор Медведчук є досвідченим юристом і має команду сильних адвокатів. І якщо і були якісь угоди, в яких звинувачують Медведчука, то він напевно укладав їх таким чином, щоб вони формально перебували в рамках закону. Зі своєю групою професійних адвокатів він зможе знайти масу юридичних лазівок для виправдання", – говорить Володимир.

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Експерт також припускає, що у правоохоронців немає достатньої доказової бази.

"На цьому можна зіграти проти сторони обвинувачення, яка, судячи з усього, поки має слабку опору", – говорить Володимир.

З ним згоден і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Від самого початку потрібно було діяти раптово, так, як діяли з блокуванням телеканалів. Тоді вони схопили Медведчука зненацька, в його оточенні була розгубленість, в ОПЗЖ не знали, як відповісти. Тут же провели атаку поспіхом, допустивши ряд помилок. Тепер Медведчук прийшов до суду підготовлений", – говорить нам експерт.

Помилки були від самого початку

Про те, що в справі Медведчука був ряд помилок ще на етапі оперативно-слідчих заходів, каже "Сегодня" і адвокат Ліберман.

"Обшуки можна проводити у громадянина, коли він знаходиться в статусі підозрюваного. Тобто, після вручення йому підозри. Медведчука ж не було вдома і підозру йому не вручили, однак обшук провели. Це порушення кримінально-процесуального кодексу", – пояснює Ліберман.

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Перспективи резонансної справи

Адвокат також зазначив, що аудіо- та відеозаписи не є доказами, якщо вони не були дозволені відповідною постановою суду.

"Справа Медведчука може не мати юридичної перспективи і розсиплеться в суді", – говорить Ліберман.

Однак юрист зазначив, що нині готується новий кримінальний кодекс і за нього, швидше за все, проголосують.

"Можливо, в нього внесуть зміни, що дозволяють вважати доказами аудіо- та відеозаписи, а також результати негласних слідчих дій без постанов суду. Якщо справа Медведчука буде тягнутися до моменту прийняття нового кодексу, у прокуратури буде більше шансів його виграти", – говорить Ліберман.

У той же час політолог Карасьов вважає, що посадити Медведчука буде не просто.

"У цій справі дуже багато політичних заяв, але мало юридичної сили. Судовий процес може перетворитися на "довгобуд", – резюмував експерт.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного ув'язнення.

21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком