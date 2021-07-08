Суд розглядає продовження арешту Медведчука: онлайн-трансляція

Нині кум Путіна під домашнім арештом і змушений носити електронний браслет, але це може змінитися

Віктор Медведчук

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід для підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука. Напередодні засідання переносили двічі, а сьогодні останній день, коли йому можуть продовжити арешт, – запобіжний захід закінчується 9 липня.

Також суд продовжив терміни досудового розслідування стосовно Медведчука на пів року – до 11 листопада.

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9:35. Адвокати підозрюваного попросили суддю про відвід прокурора Руслана Рижука.

9:15. Медведчук прибув до суду. Біля будівлі суду він поспілкувався із журналістам, традиційно звинувативши у всьому владу і заявивши про незаконність його переслідування.

"Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту не має бути продовжений, оскільки для цього немає ніяких законних підстав, як немає підстав і для притягнення мене до кримінальної відповідальності... Був продовжений строк слідства до 11 листопада. Це я розцінюю не інакше, як крок, спрямований на обмеження моїх функцій, моїх дій і повноважень як опозиційного політика і як депутата", – сказав Медведчук.

Медведчук прийшов до суду. Скріншот

9:00. Перші в суд з'явилися прокурори. Із собою привезли дві важкі коробки з матеріалами кримінального провадження.

Прокурори у Печерському суді. Фото: Ігор Сєров

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З групи підтримки Медведчука першим помітили нардепа Нестора Шуфрича.

Нестор Шуфрич. Скріншот

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили в змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

21 травня суд відмовився відпустити Медведчука з-під домашнього арешту.