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Венедиктова назвала главную задачу по делу Медведчука

9 июля 2021 15:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также генеральный прокурор отреагировала на решение Печерского суда о продлении подозреваемому домашнего ареста

Венедиктова намерена довести до суда это дело. Коллаж "Сегодня"

Венедиктова намерена довести до суда это дело. Коллаж "Сегодня"

После продления домашнего ареста нардепу Виктору Медведчуку сейчас главная задача прокуратуры – это довести закончить досудебное расследование и передать дело в суд.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

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"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", – сказала она.

В то же время Венедиктова с уважением относится к решению Печерского суда, который продлил домашний арест подозреваемому.

"Мы уже все поняли. Это позиция суда. Мы ее уважаем… Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад (когда Медведчуку впервые избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. – Ред.)", – подчеркнула генпрокурор.

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Как сообщали новости "Сегодня", Печерский районный суд, начиная с 9:30 8 июля, почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение, и их подзащитный был бы полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест.

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Также сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".

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