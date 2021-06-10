В ОПУ назвали 3 причини істерії Путіна через закон про корінні народи

Заява президента РФ Володимира Путіна щодо законопроєкту про корінні народи України виглядає дивною. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає це пропагандистською "накруткою".

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Про це повідомляє УНІАН.

"М'яко кажучи, дивна заява. Тому що поняття "корінні народи" – стійке юридичне поняття в сучасному міжнародному порядку денному", – сказав він.

Подоляк назвав три пояснення словам Путіна:

президент РФ некоректно проінформований про український законопроєкт;

це банальне підігрування існуючому пропагандистсьому порядку денному в РФ;

це підготовка до майбутніх переговорів за участі Росії.

Подоляк нагадав, що в самій Росії ще 1999 року був ухвалений закон про гарантії прав корінних нечисленних народів РФ. Крім того, декларація ООН про права корінних народів регулює цю сферу. Він порадив Кремлю навчитися розрізняти правове регулювання прав корінних народів і прав національних меншин.

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"Якщо, наприклад, права кримських татар, кримчаків і караїмів можуть бути врегульовані законом про корінні народи України, то права національних меншин – у тому числі й російських – вимагають окремого акту. Якщо, звичайно, в цьому є хоч якісь резони, оскільки права нацменшин в Україні зовсім не ущемлені", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що напередодні господар Кремля відзначився кількома гучними заявами, наприклад, звинуватив нашу країну в нацизмі і вважає, що ракети НАТО з України будуть націлені на Москву. Читайте детальніше, що Путін знову наговорив про Україну.