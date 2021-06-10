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Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова Путіна

10 червня 2021 13:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Господар Кремля злякався можливого вступу України в НАТО і вибухнув безглуздю заявою

Побоювання президента РФ Володимира Путіна про вступ України в НАТО не більше ніж пропагандистських хід, розрахований на росіян. Ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території.

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Про це розповів УНІАН радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що висловлені тези Путіна абсолютно передбачувані і не відрізняються від того, що звучало раніше. За його словами, це більше для внутрішньої російської аудиторії перед міжнародними самітами, які повинні відбутися в найближчі тижні.

"Свого роду превентивне пропагандистське накачування внутрішнього споживача. Якщо ж серйозно говорити про українське суспільство і західні країни, то зрозуміло, що аргумент про підльотний час ракет не може сприйматися взагалі ... РФ, до речі, вже межує з країнами НАТО, і в цих країнах не спостерігається будь-якої ракетної або будь-якої іншої загрози проти Росії. Так що, знову ж таки маємо справу зі стереотипними міфами, які перетворилися для частини країн у нав'язливі переживання", – сказав Подоляк.

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Відзначимо, що напередодні господар Кремля відзначився кількома гучними заявами, наприклад, звинуватив нашу країну в нацизмі і вважає, що ракети НАТО з України будуть націлені на Москву. Читайте детальніше, що Путін знову наговорив про Україну.

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