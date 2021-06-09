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Путін звинуватив Україну в нацизмі, паралельно нагадавши про національність Зеленського

9 червня 2021 22:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Російському президенту не дає спокою український законопроєкт про корінні народи, який "для російського народу має особливе значення"

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін порівняв внесений українським президентом до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи з "теорією і практикою нацистської Німеччини" і висловив занепокоєння про людей "зі змішаною кров'ю", згадавши при цьому і "єврея за національністю" Зеленського.

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Про це він заявив пропагандистським ЗМІ РФ.

"Розподіл на корінні, на другосортні, першосортні категорії людей – це вже точно нагадує теорію і практику нацистської Німеччини. А як бути людям із змішаною кров'ю? Сам Зеленський єврей за національністю, я не знаю, у нього, можливо, там крові намішано. Що робити ось з цими людьми?.. Їм що зараз будуть міряти черепи, інші частини тіла?" – заявив господар Кремля.

При цьому нібито противник нацизму Путін у своїй промові примудрився виділити росіян як "особливий народ".

"Щодо всіх народів, які є некорінними, то це (новий український законопроєкт.- Ред.) для всіх погано, але для російського народу це має особливе значення", – сказав він.

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Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про корінні народи України", який визначає права корінних народів України та особливості їх реалізації з метою сприяння консолідації та розвитку української нації. Документ, зокрема, передбачає надання статусу корінного народу кримським татарам.

Зазначимо, в своєму виступі перед пропагандистськими ЗМІ 9 червня Володимир Путін також заявив, що Україна дійсно може вступити до НАТО, і ця перспектива його лякає.

Про що ще говорили в Україні та світі 9 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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