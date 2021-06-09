Нацисти, антипод Росії і "червоні лінії". Що Путін знову наговорив про Україну

Україна може вступити в НАТО, але для Росії це "червона лінія", а закон про корінні народи в Україні РФ вважає "нацистським".

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Про це сьогодні кремлівським ЗМІ заявив російський президент Володимир Путін, виступивши з низкою нових неоднозначних заяв про політику України і взаєминах двох країн.

"Сьогодні" зібрали разом все, що в Кремлі думають про російсько-українські відносини.

Вступ України в НАТО

До євроатлантичному курсу України не варто ставитися з погордою, бо жодних гарантій невступу нашої країни в Альянс немає.

Так вважає Путін і допускає, що Київ уже міг домовитися про умови свого входження в блок.

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Але це його і лякає, тому що, якщо Україна стане членом НАТО, підльоту ракет військового блоку до Москви "зменшиться до 7-10 хвилин".

Тому це червона лінія для Кремля, і від цього відштовхуватимуться майбутні відносини РФ з Заходом і Києвом.

Закон про корінні народи

Виключення росіян зі списку корінних народів України Путін назвав "смішними і дурним", а відповідний законопроєкт, який президент Володимир Зеленський вніс в Раду, – "потворним".

При цьому в поділі громадян України на корінні і некорінні народи господар Кремля чомусь побачив "ідеї нацистської Німеччини".

Справжньою причиною лютої реакції Путіна є те, що цей законопроєкт завдає "потужний удар" по російським жителям України. Нібито тому що вони не захочуть бути представниками "другого сорту" і будуть змушені залишити країну або "переписуватися".

"Сам Зеленський єврей"

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Президент РФ вирішив згадати і єврейське коріння свого українського колеги

"Сам Зеленський єврей за національністю, я не знаю, у нього, мабуть, там, крові намішано. Що робити ось з цими людьми?.. Стосовно всіх народів, які є некорінними, то це для всіх погано, але для російського народу це має особливе значення", – сказав Путін.

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS В тренді Зеленський приміряв форму збірної України, від якої "пригорало" у РФ (фото)

"Є про що говорити"

Путін стверджує, що готовий говорити з українською владою, але лише про проблеми у взаєминах двох країн. При цьому він лицемірно не став згадувати, що саме через його дії та політику РФ ці відносини зіпсувалися.

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"Нам завжди є про що говорити, маю на увазі, що ми сусіди... Мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", – сказав російський президент.

При цьому, за його словами, Захід вибудовує відносини з Україною, як з "антиподом Росії".

Новий дизайн форми збірної України

За словами президента РФ, його не зачепила нова форма збірної України з футболу, на якій тепер зображено контур країни з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу.

Путін повторив темники Кремля про те, що псевдореферендум про "незалежність" Криму, після якого Росія його окупувала, був проявом демократії.

"Українська влада це не визнає. Це їхня позиція. Вона нам добре відома", – додав російський лідер.

Володимир Зеленський з формою української збірної з футболу. Колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, що через тиждень в Швейцарії відбудеться саміт США – Росія, на якому зустрінуться президенти двох країн. Вони обговорять низку політичних питань, найважливіші з яких стосуватимуться України.

Що ще обговорювали цього дня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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