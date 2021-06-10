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В ОПУ назвали 3 причины истерии Путина из-за закона о коренных народах

10 июня 2021 14:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Накануне хозяин Кремля цинично обвинил Украину в нацизме, параллельно напомнив о национальности Зеленского

Заявление президента РФ Владимира Путина о законопроекте о коренных народах Украины выглядит странным. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает это пропагандистской "накруткой".

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Об этом сообщает УНИАН.

"Мягко говоря, странное заявление. Потому что понятие "коренные народы" – устойчивое юридическое понятие в современной международной повестке", – сказал он.

Подоляк назвал три объяснений словам Путина:

  • президент РФ некорректно проинформирован об украинском законопроекте;
  • это банальное подыгрывание существующей пропагандистской повестке в РФ;
  • это подготовка к будущим переговорам с участием России.

Подоляк напомнил, что в самой России еще в 1999 году был принят закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ. Кроме того, декларация ООН о правах коренных народов регулирует эту сферу. Он посоветовал Кремлю научиться различать правовое регулирование прав коренных народов и прав национальных меньшинств.

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"Если, например, права крымских татар, крымчаков и караимов могут быть урегулированы законом о коренных народах Украины, то права национальных меньшинств – в том числе и русских – требуют отдельного акта. Если, конечно, в этом есть хоть какие-то резоны, так как права нацменьшинств в Украине абсолютно не ущемлены", – резюмировал Подоляк.

Отметим, что накануне хозяин Кремля отметился несколькими громкими заявлениями, например, обвинил нашу страну в нацизме и считает, что ракеты НАТО из Украины будут нацелены на Москву. Читайте подробнее, что Путин опять наговорил об Украине.

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