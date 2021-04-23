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В ООН зраділи відведенню російських військ від України

23 квітня, 19:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Антоніу Гуттеріша готові підтримати будь-які дії для деескалації ситуації на сході України – завершення Росією військових навчань одне з них

Організація Об'єднаних Націй підтримує рішення Росії відвести свої війська від кордону з Україною і з окупованого Кримського півострова.

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Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Він нагадав про те, що в організації висловлювали стурбованість через зростання напруженості на кордонах з Україною і тому тепер вітають заходи, які її знижують.

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"Ми вітаємо будь-які кроки, які допомагають деескалації напруженості в цьому регіоні", – сказав на брифінгу 23 квітня Дюжаррік.

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Нагадаємо, що про нарощування російських військ в прикордонних районах, а також в окупованих районах Донбасу і Криму стало відомо в кінці минулого місяця. А 22 квітня міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу наказав повернути все переміщені війська в місця їх постійної дислокації.

Чому навчання могли бути просто військовим спектаклем і що про це кажуть українські політологи та інші експерти, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".

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ООН Украина деескалація дюжаррік війська Росії армія Росії
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