В ООН зраділи відведенню російських військ від України

Організація Об'єднаних Націй підтримує рішення Росії відвести свої війська від кордону з Україною і з окупованого Кримського півострова.
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Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
Він нагадав про те, що в організації висловлювали стурбованість через зростання напруженості на кордонах з Україною і тому тепер вітають заходи, які її знижують.
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"Ми вітаємо будь-які кроки, які допомагають деескалації напруженості в цьому регіоні", – сказав на брифінгу 23 квітня Дюжаррік.
Нагадаємо, що про нарощування російських військ в прикордонних районах, а також в окупованих районах Донбасу і Криму стало відомо в кінці минулого місяця. А 22 квітня міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу наказав повернути все переміщені війська в місця їх постійної дислокації.
Чому навчання могли бути просто військовим спектаклем і що про це кажуть українські політологи та інші експерти, читайте в матеріалі на сайті "Сьогодні".
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