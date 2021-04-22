Вистава влетів Росії в копієчку – війська відводять, але радіти рано

/ Фото: Минобороны РФ

російська Федерація починає відведення військ Південного і Західного військових округів, які проводили навчання в включеному Криму та поблизу кордонів України, в пункти постійної дислокації з 23 квітня. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу .

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"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах " , – сказав міністр на нараді в Криму в четвер, 22 квітня.

раптова перевірка

Шойгу також додав, що Збройні сили Росії "адекватно реагують на всі зміни обстановки поблизу російських кордонів".

За словами глави Міноборони РФ, в Криму в ході раптової перевірки були відпрацьовані дії по противодесантной обороні узбережжя, в навчаннях були задіяні берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", безпілотники "Іноходець", патрульні катери "Раптор", а також "інші новітні і перспективні зразки озброєння ".

політичний спектакль

Як відмітив військовий експерт, полковник у запасі Олег Жданов , Відведення російської армії від українських кордонів цілком очікуємо. Скупчення військ було всього лише "політичним спектаклем". Спочатку спектакль був однією з основних версій того, що відбувається. Але він все одно викликав стурбованість, тому що було незрозуміло, що в головах у людей, що сидять в Кремлі.

"Війна це інструмент і продовження політики. Військових часто використовують під час "політичних спектаклів" і піар-компаній. В даному випадку Росія провела класичну спецоперацію по тиску на Україну і Захід " , – говорить Жданов "Сегодня".

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Експерт зазначив, що саме спочатку підтверджувало версію вистави, який розігрується заради політичного тиску. "Ніхто не готується до війни показово. Якби планувалося реальне напад, техніка переміщалася б до кордону вночі і була затентована, працювали б кошти електронної боротьби, глушилися засоби зв'язку, а все відео і фотографії передислокації військ ліквідовувалися б спецслужбами. Тут же, навпаки, все було напоказ " , – говорить Жданов.

За його словами, стягування військ до кордонів України було ні чим іншим, як демонстрацією сили для НАТО і тиском на Україну з метою виконання Мінських угод.

Однак цей "спектакль" влетить російському бюджету в копійку. Як зазначив Жданов, на перекидання військ і "вчення" витрачені величезні гроші. "Витрачати паливо, продовольство, боєприпаси. Щоб відновити витрачені ресурси армії РФ знадобиться, приблизно, півроку. Як мінімум, це час ми можемо спати спокійно " , – додав експерт.

Також Жданов упевнений, що Росія не відведе всі війська від кордонів з Україною. "Багато хто залишиться. Наприклад, псковські десантники тепер будуть базуватися в Криму на постійній основі " , – підкреслив Жданов.

Це може бути просто обманний маневр

Військовий експерт, полковник у відставці Сергій Грабський також упевнений, що операція Росії була частиною інформаційно-психологічної атаки на українців і світове співтовариство.

"Росія проводить стратегічні навчання" Захід 20-21 ", під час яких задіє колосальні ресурси. Використовує залізницю, літаки, огромнее кількість автотехніки та особового складу. Це все відбувається не просто так. Звичайно, про вторгнення мови бути не могло, але Росія показала всім, як вона здатна стягнути до кордону велику кількість військ за відносно невеликий проміжок часу " , – говорить Грабський "Сегодня".

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При цьому експерт відзначає, що армія РФ все ж продемонструвала не найкращий показник. "Росія за місяць передислокувала 40 тисяч солдатів, а американці під час своїх навчань перекидали приблизно на таку ж відстань 50 тисяч бійців за два тижні" , – розповів Грабський.

Проте, каже експерт, нарощування військ РФ мало на меті тиск, як на українців, так і на сусідні країни. "Крім того, для внутрішніх користувачів, тобто росіян, в Мережі постійно публікували відеоролики, що показують міць російської армії, збільшуючи, тим самим, підтримку громадянами військових і викликаючи більший негатив в стосовно до українців. Саме цього і домагався Путін " , – говорить експерт. У той же час Грабський впевнений, незважаючи на те, що ця стратегічна задача виконана, залишаються такі, які вже готуються до реалізації.

"Сьогодні Росія показала, що може перемістити війська для нашого знищення, після чого нібито відступила. Але ж не виключено, що це лише обманний маневр, і після відступу, може початися нова атака ", – підсумував експерт.

Нагадаємо, останні тижні з перших шпальт українських і світових ЗМІ не сходила тема загострення на Донбасі. А в Мережі з'являлися все нові повідомлення про стягування російських військ до кордону з Україною. Через ескалації конфлікту на передову навіть приїхав президент Володимир Зеленський .

Як повідомляли новини "Сьогодні", про нарощування російських військ в прикордонних районах, а також в окупованих районах Донбасу і Криму стало відомо в кінці минулого місяця .

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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