Росія забирає війська від України: як відреагував Зеленський

Президент Володимир Зеленський вітає крок Росії щодо відведення військ від кордонів України, що істотно знизить градус військової напруги.
Про це він написав у Twitter.
Він подякував міжнародним партнерам, які допомогли натиснути на Росію.
"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру", – написав Зеленський.
Останнім часом Росія нарощувала військову присутність поблизу кордонів України і в окупованому Криму. Київ побоювався повномасштабного вторгнення, оскільки окупанти зібрали 100-тисячне військо і величезну кількість техніки. Експерти розповіли сайту "Сьогодні", що означає відведення військ РФ.
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