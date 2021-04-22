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Росія забирає війська від України: як відреагував Зеленський

22 квітня, 17:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Російське вторгнення до України, судячи з усього, скасовується – окупанти прийняли несподіване рішення

Президент Володимир Зеленський вітає крок Росії щодо відведення військ від кордонів України, що істотно знизить градус військової напруги.

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Про це він написав у Twitter.

Він подякував міжнародним партнерам, які допомогли натиснути на Росію.

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"Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру", – написав Зеленський.

Останнім часом Росія нарощувала військову присутність поблизу кордонів України і в окупованому Криму. Київ побоювався повномасштабного вторгнення, оскільки окупанти зібрали 100-тисячне військо і величезну кількість техніки. Експерти розповіли сайту "Сьогодні", що означає відведення військ РФ.

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Росія Володимир Зеленський війська РФ

Джерело: Сьогодні

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