Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости политики

В ООН обрадовались отведению российских войск от Украины

23 апреля, 19:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У Антониу Гуттериша готовы поддержать любые действия для деэскалации ситуации на востоке Украины – завершение Россией военных учений одно из них

Организация Объединенных Наций поддерживает решение России отвести свои войска от границ с Украиной и из оккупированного Крымского полуострова.

Реклама

Читайте также: Россия убирает войска от Украины: как отреагировал Зеленский

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил о том, что в организации выражали обеспокоенность из-за роста напряженности на границах с Украиной и поэтому теперь приветствуют меры, которые ее снижают.

В тренде
Украинский консул покинул Россию: что его ждет в Киеве

"Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе", – сказал на брифинге 23 апреля Дюжаррик.

Видео: Сегодня
Реклама

Напомним, что о наращивании российских войск в приграничных районах, а также в оккупированных районах Донбасса и Крыма стало известно в конце прошлого месяца. А 22 апреля министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал вернуть все перемещенные войска в места их постоянной дислокации.

Почему учения могли быть просто военным спектаклем и что об этом говорят украинские политологи и другие эксперты, читайте в материале на сайте "Сегодня".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ООН Украина деэскалация дюжаррик войска России армия России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ждут в любое время. Путин внезапно пригласил Зеленского в Москву
Ждут в любое время. Путин внезапно пригласил Зеленского в МосквуВласть
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)
Коротко и по делу. Самое главное о встрече Зеленского и Путина (обновлено)Власть
Спектакль влетел России в копеечку – войска отводят, но радоваться рано
Спектакль влетел России в копеечку – войска отводят, но радоваться раноВласть
Встреча на Донбассе: у Путина сказали, когда Зеленский получит ответ
Встреча на Донбассе: у Путина сказали, когда Зеленский получит ответВласть
Путин ответил на предложение Киева перенести переговоры по Донбассу из Минска
Путин ответил на предложение Киева перенести переговоры по Донбассу из МинскаРоссия
Воду в Крым даже силой не получат: Резников остудил пыл России
Воду в Крым даже силой не получат: Резников остудил пыл РоссииВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять