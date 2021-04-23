В ООН обрадовались отведению российских войск от Украины

У Антониу Гуттериша готовы поддержать любые действия для деэскалации ситуации на востоке Украины – завершение Россией военных учений одно из них

Организация Объединенных Наций поддерживает решение России отвести свои войска от границ с Украиной и из оккупированного Крымского полуострова.

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Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил о том, что в организации выражали обеспокоенность из-за роста напряженности на границах с Украиной и поэтому теперь приветствуют меры, которые ее снижают.

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"Мы приветствуем любые шаги, которые помогают деэскалации напряженности в этом регионе", – сказал на брифинге 23 апреля Дюжаррик.

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Напомним, что о наращивании российских войск в приграничных районах, а также в оккупированных районах Донбасса и Крыма стало известно в конце прошлого месяца. А 22 апреля министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал вернуть все перемещенные войска в места их постоянной дислокации.

Почему учения могли быть просто военным спектаклем и что об этом говорят украинские политологи и другие эксперты, читайте в материале на сайте "Сегодня".

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