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ООН відреагувала на російську ескалацію на Донбасі

12 квітня, 20:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У генсека ООН уважно стежать за переміщеннями військ РФ і порушеннями перемир'я бойовиками

Всі сторони, причетні до війни на Донбасі, зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб не допустити відновлення боїв.

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Про це на брифінгу 12 квітня заявив прессекретар генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік.

Він зазначив, що в ООН уважно стежать за ситуацією на сході України, зокрема за регулярними порушеннями режиму тиші й переміщеннями російських військ.

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"Наше послання всім залученим сторонам: проявляти максимальну стриманість, уникати будь-яких дій і заяв, які ще більше посилили б напруженість", – сказав Дюжаррік.

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Спікер генсека ООН додав, що всі питання мають "вирішуватися шляхом діалогу".

Нагадаємо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила про те, що на кордоні з Україною зосереджено понад 80 тисяч російських військових: понад 40 тисяч – на східному кордоні, і ще 40 тисяч – в окупованому Криму.

Раніше і США, і НАТО вже висловили свою занепокоєність через ситуацію, що склалася, і пригрозили Кремлю різкою реакцією в разі, якщо РФ наважиться піти в новий наступ на Україну.

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