ООН відреагувала на російську ескалацію на Донбасі

Всі сторони, причетні до війни на Донбасі, зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб не допустити відновлення боїв.
Про це на брифінгу 12 квітня заявив прессекретар генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік.
Він зазначив, що в ООН уважно стежать за ситуацією на сході України, зокрема за регулярними порушеннями режиму тиші й переміщеннями російських військ.
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"Наше послання всім залученим сторонам: проявляти максимальну стриманість, уникати будь-яких дій і заяв, які ще більше посилили б напруженість", – сказав Дюжаррік.
Спікер генсека ООН додав, що всі питання мають "вирішуватися шляхом діалогу".
Нагадаємо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила про те, що на кордоні з Україною зосереджено понад 80 тисяч російських військових: понад 40 тисяч – на східному кордоні, і ще 40 тисяч – в окупованому Криму.
Раніше і США, і НАТО вже висловили свою занепокоєність через ситуацію, що склалася, і пригрозили Кремлю різкою реакцією в разі, якщо РФ наважиться піти в новий наступ на Україну.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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