ООН відреагувала на російську ескалацію на Донбасі

У генсека ООН уважно стежать за переміщеннями військ РФ і порушеннями перемир'я бойовиками

Всі сторони, причетні до війни на Донбасі, зобов'язані докласти всіх зусиль, щоб не допустити відновлення боїв.

Реклама

Про це на брифінгу 12 квітня заявив прессекретар генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік.

Він зазначив, що в ООН уважно стежать за ситуацією на сході України, зокрема за регулярними порушеннями режиму тиші й переміщеннями російських військ.

Читайте також: Україна готова до вторгнення Росії – Зеленський

"Наше послання всім залученим сторонам: проявляти максимальну стриманість, уникати будь-яких дій і заяв, які ще більше посилили б напруженість", – сказав Дюжаррік.

Реклама

Спікер генсека ООН додав, що всі питання мають "вирішуватися шляхом діалогу".

Нагадаємо, що прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила про те, що на кордоні з Україною зосереджено понад 80 тисяч російських військових: понад 40 тисяч – на східному кордоні, і ще 40 тисяч – в окупованому Криму.

Раніше і США, і НАТО вже висловили свою занепокоєність через ситуацію, що склалася, і пригрозили Кремлю різкою реакцією в разі, якщо РФ наважиться піти в новий наступ на Україну.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама