В Литву злітав, що чекає в Німеччині та США – новий спікер Зеленського розкрив його плани

В Офісі президента розповіли про розвиток міжнародних зв'язків України та майбутні закордонні візити президента

Меркель, Зеленський і Байден. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський завершив візит до Литви, де провів низку важливих зустрічей і взяв участь в міжнародному "українському" форумі, але попереду він має завершити поїздки в дві найбільші країни – США і Німеччину.

Про це на брифінгу 9 липня повідомив новий прессекретар президента Сергій Никифоров.

Литва

"Позавчора Володимир Зеленський повернувся з Литви, де він мав дужу цікаву поїздку, насичену як офіційними, так і неофіційними заходами. Але і ті, й інші вкотре продемонстрували, що і її лідер Гітанас Науседа є як на декларативному рівні, так і по-справжньому, по-людському вони залишаються найвідданішими друзями України і нашими палкими союзниками на шляху до Європи", – сказав Никифоров.

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Під час поїздки Зеленського його литовський колега підтвердив свою участь у Кримській платформі, а також підтримав вимогу України надати чіткий і вичерпний план реформ, виконавши які країна зможе розраховувати на деякі поступки на шляху в НАТО.

Також у Литві Зеленський зустрівся з президентом Євроради Шарлем Мішелем, з яким обговорив Угоду про відкрите небо і що її слід прийняти до наступного саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня, а також безпосередньо підготовку до саміту.

Ключовим моментом візиту в Литву була Конференція з питань реформ в Україні, на яку прибули делегації з 30 країн Європи та міжнародних організацій. Вони відмітили прогрес України порівняно з попередньою конференцією, яка пройшла в канадському Торонто.

Німеччина

"Попереду у президента Зеленського не менш важлива поїздка – 11 липня він летить до Німеччини, де зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель, федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в нормандському форматі, роль Німеччини в становленні миру на Донбасі", – зазначив спікер ОП.

Крім того, Зеленський підніме тему важливості зупинки будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" – він надасть аргументи на користь того, що цей проєкт шкодить не тільки Україні, але і країнам Європи.

"Будуть говорити про деокупацію Криму. Звісно ж, ми очікуємо на участь Німеччини – представленні на високому рівні – у Кримській платформі", – додав Никифоров.

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Також обговорюватимуться питання енергетичної безпеки, реформування вугільної промисловості та економічне співробітництво України з Німеччиною.

США

Щодо запланованої зустрічі з президентом США Джо Байденом, то дата і порядок денний переговорів все ще знаходяться на стадії узгодження.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Меркель в Берліні 12 липня: подробиці