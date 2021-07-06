Зеленський прибув до Литви і нагадав про спільну історію (відео)

Глава держави вже встиг виступити на заході, де брали участь президенти Литви та Євроради

Володимир Зеленський у Литві / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Литви і насамперед взяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності Литовської Республіки.

Про це повідомляє Офіс президента у Facebook.

Реклама

Захід проходить у Вільнюсі. У ньому беруть участь президент цієї країни Гітанас Науседа, спікер парламенту і прем'єр-міністр, а також президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Від імені України і від щирого серця вітаю вас і весь литовський народ з цим особливим днем. Українці сповна розділяють з вами радість цієї дати і можуть осягнути важливість її значення завдяки трьом речам: спільне минуле наших народів – це і часи Великого князівства литовського, одна з провідних країн Європи, де вільно співіснували литовці й українці; це і литовські статути, джерелами яких були литовсько-українське право. Цікаво, що дочка короля Міндаугаса була дружиною молодшого сина короля Данила Галицького", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що останніми роками Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, а Литва весь цей час була надійним партнером.

"Литва однією з перших засудила анексію Криму з боку РФ. Литва першою офіційно заявила про готовність підтримати вступ України до ЄС. Ми завжди будемо це пам'ятати. І ми завжди будемо готові першими прийти на допомогу вам", – підкреслив президент України.

Нагадаємо, 18 березня у Києві з візитом був Гітанас Науседа. Тоді президенти підписали важливу декларацію про вступ України до ЄС.