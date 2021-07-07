Другий день у Литві: Зеленський взяв участь у важливій конференції (відео)

Глава держави знову зустрівся з литовським лідером, але вже у вузькому колі, а далі участь в заході, де будуть говорити про Україну

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський сьогодні продовжить візит до Литви. Він вже зустрився з лідером цієї країни, а також взяв участь в "українському" форумі.

Про це повідомляє Офіс глави української держави.

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Вже з самого ранку Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Науседою. Переговори пройшли у вузькому форматі в Президентському палаці у Вільнюсі.

Після завершення переговорів глави двох держав взяли участь у вступній сесії Конференції з питань реформ в Україні на тему "Сильна Україна в сильній європейській і євроатлантичній сім'ї". Очікується, що лідери країн звернуться до міжнародного співтовариства з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

Після цього заходу заплановано спілкування президентів України і Литви з представниками ЗМІ.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у перший день візиту, 6 липня, Зеленський зустрічався з президентом Європейського ради Шарлем Мішелем. Серед іншого вони обговорили пріоритети двосторонньої взаємодії у контексті підготовки до 23 саміту Україна – ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня.

Читайте також в нашому матеріалі, чого чекати Україні від переговорів з Гітанасом Науседою і Шарлем Мішелем.