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У Кремлі назвали тему, яку Путін боїться обговорювати із Зеленським

23 квітня, 13:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Питання зустрічі президентів і так зайшло в глухий кут, але в Кремлі продовжують грубити – на цей раз згадали про Крим

Якщо зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна і відбудеться, то Кремль не обговорюватиме тему окупованого Криму.

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Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, Путін готовий обговорювати двосторонні відносини між Україною і Росією, але не захоплені ним території.

"Президент сам сказав, що можна вести мову саме про двосторонні відносини. Такої теми як Крим – не існує. Тому тут нічого обговорювати", – сказав Пєсков.

Також в Кремлі не бачать великої проблеми в тому, що Білорусь не визнає Крим російським.

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"Це суверенне право Білорусі (не визнавати входження Криму до складу Росії), це зовсім не ускладнює (діалог)", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Зеленський спочатку запросив Путіна на Донбас.

Але президент РФ здрейфив: знову "відправляє" Київ на переговори з бойовиками, а Зеленського запросив до Москви.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

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Росія Крим Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
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