В Кремле назвали тему, которую Путин боится обсуждать с Зеленским

Вопрос встречи президентов и так зашел в тупик, но в Кремле продолжают дерзить – на этот раз вспомнили о Крыме

Если встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина и состоится, то Кремль не будет обсуждать тему оккупированного Крыма.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Путин готов обсуждать двухсторонние отношения между Украиной и Россией, но не захваченные им территории.

"Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы как Крым – не существует. Поэтому тут нечего обсуждать", – сказал Песков.

Также в Кремле не видят большой проблемы в том, что Беларусь не признает Крым российским.

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"Это суверенное право Беларуси (не признавать вхождение Крыма в состав России), это совсем не осложняет (диалог)", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский сначала пригласил Путина на Донбасс.

Но президент РФ сдрейфил: снова "отправляет" Киев на переговоры с боевиками, а Зеленского пригласил в Москву.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зеленский вызвал Путина на Донбасс

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