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"Вже є long-лист": як у Зеленського шукають заміну Мендель

14 травня, 16:23

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Для нових кандидатів трохи підкоригували обов'язки спікера Банкової

Юлія Мендель. Колаж "Сьогодні"

Юлія Мендель. Колаж "Сьогодні"

Офіс президента має розширений список можливих кандидатів на посаду прессекретаря президента, звідки йде Юлія Мендель.

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Про це розповів Українській правді радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, функціонал спікера Банкової трохи підкоригували і цим вимогам повинен буде відповідати кандидат.

"Щодо нового прессекретаря. Безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає. У цей час проходять попередні зустрічі з потенційними кандидатами, проводимо відповідні співбесіди", – сказав Подоляк.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Це підтвердили також на Банковій. Та тільки далеко вона не піде. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів про нову посаду Мендель.

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Також "Сьогодні" провели опитування, кого українці хотіли б бачити прессекретарем Зеленського – були запропоновані п'ять кандидатів.

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