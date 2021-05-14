"Вже є long-лист": як у Зеленського шукають заміну Мендель

Юлія Мендель. Колаж "Сьогодні"

Офіс президента має розширений список можливих кандидатів на посаду прессекретаря президента, звідки йде Юлія Мендель.

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Про це розповів Українській правді радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, функціонал спікера Банкової трохи підкоригували і цим вимогам повинен буде відповідати кандидат.

"Щодо нового прессекретаря. Безумовно, вже є певний перелік потенційних кандидатур. Скажімо так, long-лист. Але остаточного рішення, зрозуміло, поки немає. У цей час проходять попередні зустрічі з потенційними кандидатами, проводимо відповідні співбесіди", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Це підтвердили також на Банковій. Та тільки далеко вона не піде. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів про нову посаду Мендель.

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Також "Сьогодні" провели опитування, кого українці хотіли б бачити прессекретарем Зеленського – були запропоновані п'ять кандидатів.