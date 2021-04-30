Мендель змінюють посаду в ОПУ: чим вона буде займатися у Зеленського

На Банковій вирішили реорганізувати комунікаційну роботу Офісу президента. Подоляк пояснив, що це означає

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що Юлія Мендель залишить посаду прессекретарки президента України і буде займатися комунікацією з іноземними ЗМІ. Про це він повідомив "Сьогодні".

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За його словами, Мендель тимчасово продовжить виконувати обов'язки прессекретарки глави держави, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, у зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ. Сьогодні комунікації ініціатив президента для зовнішніх споживачів потребують суттєвого посилення. Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій", – заявив Подоляк.

Позиція прессекретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена, додав радник глави ОПУ.

Нагадаємо, що Юлія Мендель була призначена прессекретаркою президента у червні 2019 року.

А тим часом спікер Офісу президента останнім часом стала активно виступати на державному телеканалі "Дом", який був створений для жителів тимчасово окупованих територій. Серед іншого вона відзначилася несподіваною заявою, що Україні час "демонополізувати російську". Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Українська російська – приватна думка Юлії Мендель або свіжий погляд влади".