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"Уже есть long-лист": как у Зеленского ищут замену Мендель

14 мая, 16:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Для новых кандидатов немного подкорректировали обязанности спикера Банковой

Юлия Мендель. Коллаж "Сегодня"

Юлия Мендель. Коллаж "Сегодня"

Офис президента имеет расширенный список возможных кандидатов на должность пресс-секретаря президента, откуда уходит Юлия Мендель.

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Об этом рассказал Украинской правде советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По его словам, функционал спикера Банковой немного подкорректировали и этим требованиям должен будет отвечать кандидат.

"Относительно нового пресс-секретаря. Безусловно, уже есть определенный перечень потенциальных кандидатур. Скажем так, long-лист. Но окончательного решения, разумеется, пока нет. В это время проходят предварительные встречи с потенциальными кандидатами, проводим соответствующие собеседования", – сказал Подоляк.

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Напомним, на днях стало известно, что Юлия Мендель написала заявление на увольнение с должности пресс-секретаря президента. Это подтвердили и на Банковой. Вот только далеко она не уйдет. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал о новой должности Мендель.

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Также "Сегодня" провели опрос, кого украинцы хотели бы видеть пресс-секретарем Зеленского – были предложены пять кандидатов.

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