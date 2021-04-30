Відставка відміняється? Депутати передумали звільняти Марченко

На сьогоднішній день немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого чиновника Кабміну, пояснив Корнієнко

Народні депутати відкликали з парламенту проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка.

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Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко передає пресслужба партії.

Напередодні 17 депутатів, 15 з них від "Слуги народу", хотіли звільнення міністра, але несподівано передумали.

"Постанова про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів була ініціативою окремих представників нашої фракції. Проте, вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної Ради вже написана", – заявив Корнієнко.

У той же час він уточнив, що на сьогоднішній день немає офіційних пропозицій щодо заміни того чи іншого чиновника Кабміну.

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"Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось із урядовців, які б набрали 226 голосів "за", – немає", – додав заступник голови фракції.

Нагадаємо, в парламенті вже назбирали необхідну кількість голосів для скликання позачергового засідання, щоб розглянути питання звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Але поки тільки депутати хочуть звернутися до Кабміну.

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