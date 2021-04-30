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Юлія Мендель йде від Зеленського – ЗМІ

30 квітня, 14:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На Банковій може статися несподівана відставка – помічниця президента нібито вирішила залишити ОПУ

Прессекретарка президента України Юлія Мендель залишає свій пост. Про це виданню The Бабель повідомили два джерела в Офісі президента.

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Співрозмовники уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення. А хто займе її місце на посту прессекретарки Зеленського – поки невідомо.

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Нагадаємо, що Юлія Мендель була призначена прессекретаркою президента в червні 2019 року.

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А тим часом спікер Офісу президента останнім часом стала активно виступати на державному телеканалі "Дом", який був створений для жителів тимчасово окупованих територій. Серед іншого вона відзначилася несподіваною заявою, що Україні час "демонополізувати російську". Читайте про це детальніше в нашому матеріалі "Українська російська – приватна думка Юлії Мендель або свіжий погляд влади".

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