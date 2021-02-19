Русский
$ 27,85
33,65
  1. Політика

Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список

19 лютого, 18:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Загалом до "чорного списку" включили вісім осіб і 19 компаній

На сьогоднішньому екстреному засіданні Рада національної безпеки і оборони України включила народного депутата Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до списку санкцій.

Реклама

Про це на брифінгу 19 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Санкції введено стосовно 8 фізосіб (трьох громадян України і п'ятьох росіян):

  • Медведчука Віктора Володимировича;
  • Марченко Оксани Михайлівни;
  • Лавренюк Наталії Миколаївни (цивільна дружина нардепа Тараса Козака, проти якого ввели санкції в січні);
  • Вацковського Костянтина Борисовича (громадянин РФ);
  • Донченка Віталія Валерійовича (громадянин РФ);
  • Лісогора Сергія Вікторовича (громадянин РФ);
  • Маслюка Олександра Миколайовича (громадянин РФ);
  • Попова Михайла Юрійовича (громадянин РФ).

Данілов зазначив, що санкції вводяться на все майно Медведчука, а також на частину акцій одного з українських телеканалів, які належать Оксані Марченко.

В тренді
Генштаб і "Укрпошта" сперечаються через марки на честь ЗСУ до 23 лютого

Рішення про санкції було прийнято за результатами кримінального розслідування про фінансування тероризму (ч.5 ст. 258 КК України).

Реклама

Крім того до "чорного списку" потрапили 19 компаній, які зареєстровані в Росії, Молдові та інших країнах. П'ятьом з цих компаній належать літаки, які, порушуючи українське законодавство, здійснювали перельоти між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, в межах санкцій проти нардепа Козака раніше цього самого місяця в Україні припинили ефірне мовлення телеканали "112", ZiK і NewsOne.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО санкції Оксана Марченко Віктор Медведчук санкції проти Росії Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
"Як справи, півнику?". Гончаренко "потролив" пропагандиста СоловйоваВлада
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразі
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразіВлада
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний списокВлада
РНБО може закрити канал
РНБО може закрити канал "Прямий"? У Зеленського відповіли ПорошенкуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти