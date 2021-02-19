Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список

Загалом до "чорного списку" включили вісім осіб і 19 компаній

На сьогоднішньому екстреному засіданні Рада національної безпеки і оборони України включила народного депутата Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко до списку санкцій.

Реклама

Про це на брифінгу 19 лютого повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Санкції введено стосовно 8 фізосіб (трьох громадян України і п'ятьох росіян):

Медведчука Віктора Володимировича;

Марченко Оксани Михайлівни;

Лавренюк Наталії Миколаївни (цивільна дружина нардепа Тараса Козака, проти якого ввели санкції в січні );

); Вацковського Костянтина Борисовича (громадянин РФ);

Донченка Віталія Валерійовича (громадянин РФ);

Лісогора Сергія Вікторовича (громадянин РФ);

Маслюка Олександра Миколайовича (громадянин РФ);

Попова Михайла Юрійовича (громадянин РФ).

Данілов зазначив, що санкції вводяться на все майно Медведчука, а також на частину акцій одного з українських телеканалів, які належать Оксані Марченко.

В тренді Генштаб і "Укрпошта" сперечаються через марки на честь ЗСУ до 23 лютого

Рішення про санкції було прийнято за результатами кримінального розслідування про фінансування тероризму (ч.5 ст. 258 КК України).

Реклама

Крім того до "чорного списку" потрапили 19 компаній, які зареєстровані в Росії, Молдові та інших країнах. П'ятьом з цих компаній належать літаки, які, порушуючи українське законодавство, здійснювали перельоти між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, в межах санкцій проти нардепа Козака раніше цього самого місяця в Україні припинили ефірне мовлення телеканали "112", ZiK і NewsOne.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама