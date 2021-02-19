Украина ввела санкции против Медведчука и его жены: полный список

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.
Об этом на брифинге 19 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В целом из-за расследования СБУ по финансированию терроризма санкции введены в отношении 8 физлиц (троих граждан Украины и пятерых россиян):
- Медведчук Виктор Владимирович;
- Марченко Оксана Михайловна;
- Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская жена нардепа Тараса Козака, против которого ввели санкции в январе);
- Вацковский Константин Борисович (гражданин РФ);
- Донченко Виталий Валерьевич (гражданин РФ);
- Лисогор Сергей Викторович (гражданин РФ);
- Маслюк Александр Николаевич (гражданин РФ);
- Попов Михаил Юрьевич (гражданин РФ).
Кроме в "черный список" попали 19 компаний, которые зарегистрированы в России, Молдове и других странах. Пятерым из этих компаний принадлежат самолеты, которые в нарушение украинского законодательства осуществляли перелеты между Киевом и Москвой.
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