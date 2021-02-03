В Україні заборонили мовлення трьох новинних каналів. Що сталося

В Україні припинили ефірне мовлення три телеканали "112", ZiK і NewsOne, тепер їх програми доступні тільки в інтернеті.
Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися, що сталося і як це коментують у вищих ешелонах влади.
санкційний удар
2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБОпро введення санкцій стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ( "112", ZiK і NewsOne).
Відповідний Указ №43 / 2021 оприлюднений на сайті Офісу президента.
Санкції передбачають:
- блокування активів;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборона на користування радіочастотним ресурсом України;
- припинення надання послуг з ретрансляції телепрограм і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
Санкції вводяться строком на 5 років.
Україна також звернеться до західних партнерів з проханням ввести проти Тараса Козака та його активів аналогічні санкції.
Що кажуть у Зеленського
На Банковій ситуацію пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються, як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками", – сказав він в коментарі "24 каналу".
Крім того, як зазначив Подоляк, є досить вагомі "докази по дивних шляхах фінансування даної пропаганди" .
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Позиція Козака і телеканалів
Тарас Козак назвав санкції незаконними. Він стверджує, що такі обмеження можуть вводитися з боку України тільки "по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем іноземної юрособи або суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
За його словами, "це цілком незаконна постанова".
Телеканали в спільній заяві назвали рішення РНБО і президента Зеленського "політичною розправою над неугодними ЗМІ" .
Думки розділилися
У вищому керівництві країни немає єдиної позиції щодо того, що відбувається.
Так, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який брав участь в засіданні РНБО 2 лютого, не підтримав введення санкцій.
"Я утримався. Санкції гарні там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І до каналів санкції – це погано. Не дивлячись на те, чиї вони ", – пояснив в коментарі "Бабелю" свою позицію Разумков.
Разумков був єдиним членом РНБО, який не підтримав введення санкцій, решта присутніх на засіданні проголосували "за".
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Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, навпаки, підтримує заборону на мовлення телеканалів.
"Ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою", – написав він в Telegram.
За його словами, введення санкцій стало логічним завершенням розслідування тимчасової слідчої комісії, в якій він брав участь ще під час роботи народним депутатом.
Нагадаємо, в 2016 році ЗМІ повідомляли, що на той момент власник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщіпков попросив політичного притулкув Бельгії.
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