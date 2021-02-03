В Україні заборонили мовлення трьох новинних каналів. Що сталося

У Зеленського заявили про боротьбу з російською пропагандою, телеканали говорять про "розправу"

В Україні припинили ефірне мовлення три телеканали "112", ZiK і NewsOne, тепер їх програми доступні тільки в інтернеті.

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Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися, що сталося і як це коментують у вищих ешелонах влади.

санкційний удар

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБОпро введення санкцій стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ( "112", ZiK і NewsOne).

Відповідний Указ №43 / 2021 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Санкції передбачають:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона на користування радіочастотним ресурсом України;

припинення надання послуг з ретрансляції телепрограм і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

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Санкції вводяться строком на 5 років.

Україна також звернеться до західних партнерів з проханням ввести проти Тараса Козака та його активів аналогічні санкції.

Що кажуть у Зеленського

На Банковій ситуацію пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються, як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками", – сказав він в коментарі "24 каналу".

Крім того, як зазначив Подоляк, є досить вагомі "докази по дивних шляхах фінансування даної пропаганди" .

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Позиція Козака і телеканалів

Тарас Козак назвав санкції незаконними. Він стверджує, що такі обмеження можуть вводитися з боку України тільки "по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем іноземної юрособи або суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

В тренді Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів

За його словами, "це цілком незаконна постанова".

Телеканали в спільній заяві назвали рішення РНБО і президента Зеленського "політичною розправою над неугодними ЗМІ" .

Думки розділилися

У вищому керівництві країни немає єдиної позиції щодо того, що відбувається.

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Так, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який брав участь в засіданні РНБО 2 лютого, не підтримав введення санкцій.

"Я утримався. Санкції гарні там, де ми не можемо покарати за українським законодавством. А тут все не на місці. І до каналів санкції – це погано. Не дивлячись на те, чиї вони ", – пояснив в коментарі "Бабелю" свою позицію Разумков.

Разумков був єдиним членом РНБО, який не підтримав введення санкцій, решта присутніх на засіданні проголосували "за".

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Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, навпаки, підтримує заборону на мовлення телеканалів.

"Ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою", – написав він в Telegram.

За його словами, введення санкцій стало логічним завершенням розслідування тимчасової слідчої комісії, в якій він брав участь ще під час роботи народним депутатом.

Нагадаємо, в 2016 році ЗМІ повідомляли, що на той момент власник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщіпков попросив політичного притулкув Бельгії.

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