Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразі

Сьогодні на Банковій планується засідання Ради національної безпеки і оборони(РНБО) під головуванням президента Володимира Зеленського. Можливо, будуть введені нові внутрішньоукраїнські санкції.

Засідання буде закритим

Реклама

На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто у закритому режимі. Як повідомляли в Офісі президента, у період до 2019 року назрілі рішення для захисту національної безпеки з політичних міркувань відкладалися.

"Порядок денний (засідання) якраз наразі формулюється. Це одне з ключових засідань, тому що нині є можливість у рамках РНБО довести до кінця роботу за всіма цими дивними бізнес-комунікаціями, які були, в тому числі, і у Медведчука, і не тільки у нього, і підбити підсумок аналітичної роботи, яка дозволяє вийти на якісь рішення", – розповідав в інтерв'ю "РБК-Україна" радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Данілов натякнув на фінансування тероризму

Секретар РНБО заявив, що СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 258, ч. 5 (фінансування тероризму). Мова про бізнес в ОРДЛО, за рахунок якого фінансується підривна діяльність на вільній території України.

"У рамках цієї кримінальної справи відбувається дуже багато процесів. Залежно від того, як слідчі напрацьовують ці матеріали, як відбувається верифікація тих чи інших осіб, які причетні до тих дій, апарат РНБО готує документи на засідання Ради з нацбезпеки", – сказав Данілов.

Кому світять нові санкції від РНБО

Реклама

Як розповів у коментарі сайту "Сьогодні" політолог Ярослав Макітра, за підсумками засідання може з'явитися новий список санкцій, в якому можуть опинитися відразу кілька нардепів та інших осіб.

"Тут важливо зрозуміти, що боротися з пропагандою ворога необхідно, і якщо СБУ має вагомі підстави, то повинна діяти негайно", – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у держзраді. В СБУ прийшли до висновку, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері, і що він міг діяти на замовлення країни-агресора.

Також на "Свободі слова Савіка Шустера" Данілов розповідав про можливі нові санкції:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама