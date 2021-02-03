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Громадянство РФ і бізнес в ОРДЛО: експерти розповіли, як Тарас Козак міг потрапити під санкції

3 лютого, 17:26

Віталій Семченко Віталій Семченко

Блокування NewsOne, ZIK та "112 Україна" можуть скасувати

Підставою для введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака могло стати його російське громадянство. Таку версію висловлюють політичні експерти в коментарях "Сьогодні".

Що сталося?

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Указом №43/2021 Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата Тараса Козака, який є власником телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Мовлення цих каналів зараз призупинено. Воно триває тільки в Youtube.

При цьому норми закону, на підставі якого прийнято рішення РНБО, не передбачають можливості застосування санкцій стосовно громадян України – ким і є нардеп. Але наявність ще одного громадянства могла б пояснити введення обмежень.

Що не так?

Інформацію про те, що у Тараса Козака є громадянство РФ, у коментарі "Сьогодні" підтвердив політолог Тарас Березовець. Він вважає, що санкції можуть бути застосовані до Козака в повному обсязі, якщо факт наявності подвійного громадянства у нього буде доведений.

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"Я чув з низки джерел про те, що у Козака є російський паспорт. Ця інформація, звісно, не підтверджена. Росія ніколи цих фактів не визнає, навіть якщо робити офіційний запит до МВС РФ. Але про те, що у Козака є російське громадянство, так, ці чутки циркулюють досить давно", – говорить Березовець.

Також санкції можуть бути введені відповідно до закону "Про протидію тероризму". За даними ZN, Козак був учасником схем з поставки вугілля з окупованих територій, кошти від яких направлялися на фінансування тероризму.

"Є одна законна підстава для введення санкцій проти громадянина України – це доведені факти ведення терористичної діяльності. Є підозра, що під це визначення може потрапити і Козак. З'явилася інформація, що у нього є вугільний бізнес в ОРДЛО. І це може стати підставою – фінансування терористичної діяльності так званих "ЛДНР", – говорить Березовець.

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Такої ж думки дотримується і політолог Володимир Фесенко.

"За неофіційною інформацією, Козака підозрюють в тому, що він причетний до фінансових схем з торгівлі вугіллям з ОРДЛО. Більш того, деякі ЗМІ пишуть, що фінансування трьох телеканалів, де власником є Козак, здійснювалося компанією, яка отримувала фінансування з ОРДЛО", – сказав він.

Санкції можуть скасувати?

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Експерти зазначають: якщо Козак звернеться до суду, то обмеження можуть зняти, а канали – включити.

"Спочатку справу розглядатиме ОАСК, потім вона дійде до Верховного Суду. Якщо виходити з тих формулювань, які були зроблені – за підрив інформаційної безпеки, тощо – звісно, введення санкцій буде визнано незаконним", – вважає Березовець.

За його словами, якщо справа дійде до міжнародного суду, то є ймовірність, що Україна програє – в результаті доведеться не тільки розблокувати канали, але й виплатити компенсацію.

Фесенко також не виключає, що справа може дійти до європейських судів. Але в одному політолог точно впевнений – конфлікт затягнеться надовго.

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