Громадянство РФ і бізнес в ОРДЛО: експерти розповіли, як Тарас Козак міг потрапити під санкції

Підставою для введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака могло стати його російське громадянство. Таку версію висловлюють політичні експерти в коментарях "Сьогодні".

Що сталося?

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Указом №43/2021 Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата Тараса Козака, який є власником телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Мовлення цих каналів зараз призупинено. Воно триває тільки в Youtube.

При цьому норми закону, на підставі якого прийнято рішення РНБО, не передбачають можливості застосування санкцій стосовно громадян України – ким і є нардеп. Але наявність ще одного громадянства могла б пояснити введення обмежень.

Що не так?

Інформацію про те, що у Тараса Козака є громадянство РФ, у коментарі "Сьогодні" підтвердив політолог Тарас Березовець. Він вважає, що санкції можуть бути застосовані до Козака в повному обсязі, якщо факт наявності подвійного громадянства у нього буде доведений.

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"Я чув з низки джерел про те, що у Козака є російський паспорт. Ця інформація, звісно, не підтверджена. Росія ніколи цих фактів не визнає, навіть якщо робити офіційний запит до МВС РФ. Але про те, що у Козака є російське громадянство, так, ці чутки циркулюють досить давно", – говорить Березовець.

Також санкції можуть бути введені відповідно до закону "Про протидію тероризму". За даними ZN, Козак був учасником схем з поставки вугілля з окупованих територій, кошти від яких направлялися на фінансування тероризму.

"Є одна законна підстава для введення санкцій проти громадянина України – це доведені факти ведення терористичної діяльності. Є підозра, що під це визначення може потрапити і Козак. З'явилася інформація, що у нього є вугільний бізнес в ОРДЛО. І це може стати підставою – фінансування терористичної діяльності так званих "ЛДНР", – говорить Березовець.

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Такої ж думки дотримується і політолог Володимир Фесенко.

"За неофіційною інформацією, Козака підозрюють в тому, що він причетний до фінансових схем з торгівлі вугіллям з ОРДЛО. Більш того, деякі ЗМІ пишуть, що фінансування трьох телеканалів, де власником є Козак, здійснювалося компанією, яка отримувала фінансування з ОРДЛО", – сказав він.

Санкції можуть скасувати?

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Експерти зазначають: якщо Козак звернеться до суду, то обмеження можуть зняти, а канали – включити.

"Спочатку справу розглядатиме ОАСК, потім вона дійде до Верховного Суду. Якщо виходити з тих формулювань, які були зроблені – за підрив інформаційної безпеки, тощо – звісно, введення санкцій буде визнано незаконним", – вважає Березовець.

За його словами, якщо справа дійде до міжнародного суду, то є ймовірність, що Україна програє – в результаті доведеться не тільки розблокувати канали, але й виплатити компенсацію.

Фесенко також не виключає, що справа може дійти до європейських судів. Але в одному політолог точно впевнений – конфлікт затягнеться надовго.

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