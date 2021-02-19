Україна продовжить наступати: Данілов обіцяє нові санкції

У РНБО обіцяють не звертати уваги на депутатські мандати та інші преференції

На одних лише санкціях проти нардепа Віктора Медведчука та його дружини українська влада не зупиниться і продовжить запроваджувати нові заходи проти тих осіб, які підривають національну безпеку країни.

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Про це після екстреного брифінгу Ради національної безпеки і оборони заявив її секретар Олексій Данілов.

"Кроки української влади будуть продовжуватися ... Якщо хтось у українського народу, української влади щось поцупив, він має покласти все це на місце", – сказав Данілов.

Секретар РНБО не назвав прізвища тих, проти кого можуть бути введені санкції, але уточнив, що для влади "немає значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи якоюсь іншою преференцією".

"Ми власність українського народу роздавати нікому не дозволимо – це наша спільна з вами власність", – ще раз підкреслив він.

Більше про те, які ще питання розглядалися на сьогоднішньому засіданні РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця були введені санкції проти іншого народного депутата – Тараса Козака. У зв'язку з цим було заблоковано мовлення телеканалів "112", ZiK і NewsOne.

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