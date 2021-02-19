Русский
$ 27,85
33,65
  1. Політика

Україна продовжить наступати: Данілов обіцяє нові санкції

19 лютого, 18:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У РНБО обіцяють не звертати уваги на депутатські мандати та інші преференції

На одних лише санкціях проти нардепа Віктора Медведчука та його дружини українська влада не зупиниться і продовжить запроваджувати нові заходи проти тих осіб, які підривають національну безпеку країни.

Реклама

Про це після екстреного брифінгу Ради національної безпеки і оборони заявив її секретар Олексій Данілов.

"Кроки української влади будуть продовжуватися ... Якщо хтось у українського народу, української влади щось поцупив, він має покласти все це на місце", – сказав Данілов.

Секретар РНБО не назвав прізвища тих, проти кого можуть бути введені санкції, але уточнив, що для влади "немає значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи якоюсь іншою преференцією".

"Ми власність українського народу роздавати нікому не дозволимо – це наша спільна з вами власність", – ще раз підкреслив він.

Більше про те, які ще питання розглядалися на сьогоднішньому засіданні РНБО, читайте в матеріалі на нашому сайті.

Нагадаємо, що раніше цього самого місяця були введені санкції проти іншого народного депутата – Тараса Козака. У зв'язку з цим було заблоковано мовлення телеканалів "112", ZiK і NewsOne.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

РНБО санкції санкції проти Росії Олексій Данілов

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
"Як справи, півнику?". Гончаренко "потролив" пропагандиста СоловйоваВлада
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразі
Зеленський збере важливе засідання РНБО: що відомо наразіВлада
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний списокВлада
РНБО може закрити канал
РНБО може закрити канал "Прямий"? У Зеленського відповіли ПорошенкуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти