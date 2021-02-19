Украина продолжит наступать: Данилов обещает новые санкции

В СНБО обещают не обращать внимания на депутатские мандаты и другие преференции

На одних только санкциях против нардепа Виктора Медведчука и его жены украинская власть не остановится и продолжит вводить новые меры против тех лиц, которые подрывают национальную безопасность страны.

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Об этом после экстренного брифинга Совета национальной безопасности и обороны заявил его секретарь Алексей Данилов.

"Шаги украинской власти будут продолжаться ... Если кто-то у украинского народа, украинской власти что-то украл, он должен положить все это на место", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не назвал фамилии тех, против кого могут быть введены санкции, но уточнил, что для властей "не имеет значения, прикрывается ли он депутатским мандатом или какой-то другой преференцией".

"Мы собственность украинского народа раздавать никому не позволим – это наша общая с вами собственность", – еще раз подчеркнул он.

Больше о том, какие еще вопросы рассматривались на сегодняшнем заседании СНБО, читайте в материале на нашем сайте.

Напомним, что ранее в этом месяце были введены санкции против другого народного депутата – Тараса Козака. В связи с этим было заблокировано вещание телеканалов "112", ZiK и NewsOne.

Видео: Сегодня

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