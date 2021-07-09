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У Меркель назвали темы встречи с Зеленским

9 июля 2021 15:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, у них запланирован совместный ужин

Лидеры двух стран также обсудят реформы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Лидеры двух стран также обсудят реформы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование на Донбассе и реформы. Переговоры пройдут 12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

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"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", – отметил представителя правительства Германии Штеффен Зайберт.

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По его словам, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.

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Также напомним, Зеленский ответил, чего ждет от встреч с Байденом и Меркель.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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