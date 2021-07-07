Зеленський відповів, чого чекає від зустрічей з Байденом і Меркель

Під час переговорів з президентом США будуть питання з трьох основних напрямків, а з канцлером Німеччини в пріоритеті буде одне важливе питання

Меркель, Зеленський і Байден. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Литву розповів, чого очікує від майбутніх візитів до Німеччини і США, де зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель і президентом Джо Байденом.

Про це він сказав на спільній з литовським лідером Гітанасом Науседою пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

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Зеленський з Байденом має намір обговорити питання за трьома головними напрямами.

"Чого ми (Україна. – Ред.) очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння. Питання: оборона, безпека, економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас підтримуватимуть", – сказав президент.

А ось під час візиту до Німеччини одним з головних питань буде енергетична безпека України та Європи на тлі будівництва "Північного потоку – 2".

"Питання "Північного потоку-2" – це питання глобальне, і я очікую розмови про нього з пані Меркель ... Це важливо для енергетичної безпеки не лише України, а всієї Європи ... Мені здається, що питання "Північного потоку-2" – це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетне для тих чи інших країн, коли вони не відчувають відсутність безпеки, а думають про економіку. Я вважаю, що перш за все – безпека, а після вже економіка. Але ми розуміємо, що і без економіки неможливо. Але для кого тоді будувати, якщо у нас війна і гинуть люди", – сказав Зеленський.

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Читайте детальніше в нашому матеріалі, навіщо потрібні переговори з канцлером ФРН напередодні її відставки. Незважаючи на те, що вона йде зі своєї посади, експерти кажуть, що Ангелу Меркель рано списувати з рахунків.