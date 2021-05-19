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  1. Влада

У Медведчука нові проблеми – Рада готує своє розслідування

19 травня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Слузі народу розповіли про створення важливої Тимчасової слідчої комісії стосовно Медведчука

/ Фото: уніан

Сьогодні Верховна Рада розгляне проєкт постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії про розслідування можливих протиправних дій представників державної влади, які несли загрозу національній безпеці і суверенітету України.

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Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів журналістам, що з'явилася якась нескінченна кількість плівок за участі людини, чий голос схожий на голос Медведчука.

"Голосом, схожим на Медведчука, йде розмова про те, що він міг у вільному режимі відвідати колишнього президента України. Ну це точно потрібно все досліджувати – правда це чи неправда", – сказав він.

Депутат зазначив, що у "Європейській солідарності" спростовують причетність Петра Порошенка до незаконних справ з Медведчуком.

"Інструмент Тимчасової слідчої комісії для цього і створений, щоб розслідувати такі резонансні справи і показувати суспільству те, що насправді відбувалося", – пояснив Корнієнко.

У пояснювальній записці до проєкту постанови відзначається, що на опублікованих аудіозаписах йдеться про співпрацю представників державної влади України з посадовими особами держави-агресора, зокрема щодо схем поставок електроенергії до окупованого Росією Криму, питання обміну військовополоненими на Донбасі, отримання прибутку ціною державних інтересів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях журналісти оприлюднили записи переговорів Медведчука.

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