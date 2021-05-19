У Медведчука новые проблемы – Рада готовит свое расследование

В Слуге народа рассказали о создании важной Временной следственной комиссии по Медведчуку

/ Фото: УНИАН

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект постановления об образовании Временной следственной комиссии о расследовании возможных противоправных действий представителей государственной власти, которые несли угрозу национальной безопасности и суверенитету Украины.

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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал журналистам, что появилось какая-то нескончаемое количество пленок с участием человека, чей голос похож на голос Медведчука.

"Голосом, похожим на Медведчука, идет разговор о том, что он мог в свободном режиме посетить бывшего президента Украины. Ну это точно нужно все исследовать – правда это или неправда", – сказал он.

Депутат отметил, что в "Европейской солидарности" опровергают причастность Петра Порошенко к незаконным делам с Медведчуком.

"Инструмент Временной следственной комиссии для этого и создан, чтобы расследовать такие резонансные дела и показывать обществу то, что на самом деле происходило", – объяснил Корниенко.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что на опубликованных аудиозаписях идет речь о сотрудничестве представителей государственной власти Украины с должностными лицами государства-агрессора, в частности относительно схем поставок электроэнергии в оккупированный Россией Крым, вопрос обмена военнопленными на Донбассе, получение прибыли ценой государственных интересов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях журналисты обнародовали записи переговоров Медведчука.