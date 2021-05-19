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Це чорний піар: у Порошенко відреагували на запис його "розмови" з Медведчуком

19 травня, 07:48

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У "Євросолідарності" заявили, що у 2014 році Порошенко спілкувався з Медведчуком лише на одну тему, а опублікована запис – неправда

П'ятий президент України Петро Порошенко не розмовляв з Віктором Медведчуком на ті теми, які опублікували в розслідуванні Bihus.Info.

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Про це заявила пресслужба партії "Європейська солідарність", пише "Радіо Свобода".

У "Євросолідарності" вважають, що опублікований запис нібито розмови Медведчука злили з Офісу президента.

"Там пульт управління цією кампанією. Постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком – чорний піар, який координується Офісом президента", – заявили вони.

У "ЄС" зазначили, що Порошенко тільки розповідав, що використовував Медведчука як неформального представника Путіна з питань звільнення заручників. Це було в кінці 2014 року, "коли енергетична криза вилилася у віялові відключення електроенергії".

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"Україні потрібно було виграти час, щоби підготуватися до двох стратегічних ключових рішень в забезпеченні енергетичної безпеки. А саме – повної відмови від російського газу та електрики, що й було досягнуто наприкінці 2015 року. Інші теми й питання в комунікаціях з Медведчуком ніколи не порушувалися" , – додали в партії.

Як відомо, за словами журналіста Дениса Бігуса, ЗМІ отримали доступ до десятків годин розмов Медведчука.

Нагадаємо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт , хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Однак Офіс генерального прокурора подав апеляцію на це рішення і вимагатиме відправити Медведчука під арешт.

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