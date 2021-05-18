Русский
$ 27,61
33,48
  1. Влада

Роблю на прохання Путіна і Порошенко. Журналісти оприлюднили записи переговорів Медведчука

18 травня, 00:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

ЗМІ отримали доступ до записів переговорів Віктора Медведчка з бойовиками

Журналісти проаналізували телефонні розмови народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в зраді. За даними ЗМІ парламентарій регулярно спілкувався з п'ятим президентом Петром Порошенко і вів переговори з Росією по Донбасу.

Реклама

Про це свідчать дані журналістського розслідування Bihus.info.

Що з'ясували журналісти?

За словами журналіста Дениса Бігуса, ЗМІ отримали доступ до десятків годин розмов Медведчука, але це, ймовірно, не всі записи. Бігус звернув увагу, що СБУ чула ці розмови ще в 2014 році, але про підозру політику повідомили тільки в 2021-му.

Судячи із записів, вже в червні 2014 року Віктор Медведчук регулярно відвідував Адміністрацію президента і спілкувався з бойовиками.

Читайте також: Найімовірніше, буде апеляція – Венедіктова про справу Медведчука

Реклама

Журналісти з'ясували, що у політика був повний доступ до тодішнього президента Петру Порошенко – вони знаходилися на постійному контакті і, за словами самого Медведчука, спілкувалися і ввечері, і вночі, і на вихідних. Влітку і восени 2014 року Медведчук увійшов в коло постійного спілкування Порошенко.

Як приклад журналісти наводять фрагменти переговорів Медведчука з одним з ватажків "ЛНР" Олексієм Карякіним – 24 червень 2014 року бойовик зажадав повернути колону бронетехніки на Донбасі до місця дислокації, інакше вона буде знищена. Незабаром політик повідомив йому, що Порошенко передзвонив і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".

В тренді
Роблю на прохання Путіна і Порошенко. Журналісти оприлюднили записи переговорів Медведчука
В тренді
Чому звільняють Степанова? Шмигаль відповів
В тренді
Українці в пастці. Зеленський відреагував на форс-мажор у Непалі
Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента

За даними журналістів, саме Путін прийняв рішення ввести Медведчука в переговорний процес по Донбасу. Медведчук у 2014 році "дуже часто" зустрічався з Порошенком.

"Я все це роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка. Але до Порошенка і до цих офіційним діям (після слів про те, що українські війська відкрили вогонь по позиціях бойовиків) я ніякого відношення не маю ", – заявив Медведчук в розмові з одним з ватажків "ЛНР" Олексієм Карякіним.

Що відбувається?

Реклама

Нагадаємо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговецьВлада
"Ує*ень! Таких трутнів під МВС багато": Кива обматюкав радника АваковаВлада
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з Медведчуком
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з МедведчукомВлада
Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагували
Медведчук в обмін на українських полонених: як у Путіна на це відреагувалиВлада
Обшуки у Кличка – корупція чиновників чи боротьба за Київ? Думки експертів
Обшуки у Кличка – корупція чиновників чи боротьба за Київ? Думки експертівВлада
Микола Тищенко:
Микола Тищенко: "Карантин не порушував, всі свої ресторани продав" – ексклюзив "Сегодня"Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти