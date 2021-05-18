Роблю на прохання Путіна і Порошенко. Журналісти оприлюднили записи переговорів Медведчука

Журналісти проаналізували телефонні розмови народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють в зраді. За даними ЗМІ парламентарій регулярно спілкувався з п'ятим президентом Петром Порошенко і вів переговори з Росією по Донбасу.

Реклама

Про це свідчать дані журналістського розслідування Bihus.info.

Що з'ясували журналісти?

За словами журналіста Дениса Бігуса, ЗМІ отримали доступ до десятків годин розмов Медведчука, але це, ймовірно, не всі записи. Бігус звернув увагу, що СБУ чула ці розмови ще в 2014 році, але про підозру політику повідомили тільки в 2021-му.

Судячи із записів, вже в червні 2014 року Віктор Медведчук регулярно відвідував Адміністрацію президента і спілкувався з бойовиками.

Читайте також: Найімовірніше, буде апеляція – Венедіктова про справу Медведчука

Реклама

Журналісти з'ясували, що у політика був повний доступ до тодішнього президента Петру Порошенко – вони знаходилися на постійному контакті і, за словами самого Медведчука, спілкувалися і ввечері, і вночі, і на вихідних. Влітку і восени 2014 року Медведчук увійшов в коло постійного спілкування Порошенко.

Як приклад журналісти наводять фрагменти переговорів Медведчука з одним з ватажків "ЛНР" Олексієм Карякіним – 24 червень 2014 року бойовик зажадав повернути колону бронетехніки на Донбасі до місця дислокації, інакше вона буде знищена. Незабаром політик повідомив йому, що Порошенко передзвонив і "сказав, що дав команду повернути колону на Ізварине".

За даними журналістів, саме Путін прийняв рішення ввести Медведчука в переговорний процес по Донбасу. Медведчук у 2014 році "дуже часто" зустрічався з Порошенком.

"Я все це роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка. Але до Порошенка і до цих офіційним діям (після слів про те, що українські війська відкрили вогонь по позиціях бойовиків) я ніякого відношення не маю ", – заявив Медведчук в розмові з одним з ватажків "ЛНР" Олексієм Карякіним.

Що відбувається?

Реклама

Нагадаємо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Як відомо, кума Путіна підозрюють в державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства в справі Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією