Русский
$ 27,95
33,93
  1. Влада

У СБУ відреагували на запис розмови Медведчука і Суркова

25 лютого, 17:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У ЗМІ потрапив запис із сенсаційними подробицями зв'язків Медведчука з Росією, якщо підтвердиться його справжність

Служба безпеки України перевірить аудіозапис телефонної розмови, у якій чути голоси народного депутата Віктора Медведчука та експомічника президента РФ Владислава Суркова.

Реклама

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Дані записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності у діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", – заявили в спецслужбі.

В тренді
Разумков мало що знає про вакцину Covishield: почув про неї кілька днів тому

Як повідомляли новини "Сьогодні", сайт "Цензор.нет" оприлюднив запис нібито розмови Суркова і Медведчука, датований ще 2014 роком. Вони обговорювали обмін полоненими, а також з'ясувалося ще багато цікавого. Наприклад, що Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії. Йшлося про схему, в якій була задіяна російська компанія "Інтер РАО" і її структури в окупованому Криму.

Також співрозмовники обговорили, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році. При цьому український політик доповідав про свої дії помічникові Путіна.

Відео: цензор
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

СБУ Віктор Медведчук Владислав Сурков

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах перевозитимуть по-новому
В Україні знову змінили ПДР: дітей у машинах перевозитимуть по-новомуАвто
Прокуратура детально пояснила, за що Стерненку дали сім років тюрми
Прокуратура детально пояснила, за що Стерненку дали сім років тюрмиВлада
"В одну авантюру хочуть втягти": запис розмови Медведчука і Суркова про обмін полоненимиВлада
"Що хочеш, те й роби": Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з РосіїЕкономіка
Шарія оголошено у розшук
Шарія оголошено у розшукВлада
Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році – розмова із Сурковим
Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році – розмова із СурковимЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти