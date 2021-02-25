У СБУ відреагували на запис розмови Медведчука і Суркова

Служба безпеки України перевірить аудіозапис телефонної розмови, у якій чути голоси народного депутата Віктора Медведчука та експомічника президента РФ Владислава Суркова.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Дані записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності у діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", – заявили в спецслужбі.
Як повідомляли новини "Сьогодні", сайт "Цензор.нет" оприлюднив запис нібито розмови Суркова і Медведчука, датований ще 2014 роком. Вони обговорювали обмін полоненими, а також з'ясувалося ще багато цікавого. Наприклад, що Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії. Йшлося про схему, в якій була задіяна російська компанія "Інтер РАО" і її структури в окупованому Криму.
Також співрозмовники обговорили, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році. При цьому український політик доповідав про свої дії помічникові Путіна.
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