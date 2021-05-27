ТКГ потрібно терміново перенести з Мінська: Кравчук назвав дві країни

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Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук упевнений, що в зв'язку з ситуацією у Білорусі і закриттям авіасполучення немає іншого виходу, як переносити переговорний майданчик щодо Донбасу в іншу країну. Наприклад, у Швейцарію або Фінляндію.

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Про це він сказав Суспільному.

"Той режим, який сьогодні є в Білорусі, який установив самопроголошений президент-диктатор Лукашенко, і сама кримінально-політична ситуація не дозволяє вважати Білорусь можливим майданчиком для продовження переговорів", – сказав він.

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Кравчук нагадав, що авіасполучення закрито і до Мінська довелося би добиратися на поїзді, автобусі або автомобілі. Тому необхідно вибрати інший майданчик для переговорів.

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"На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, а не рішення однієї України ... Тут має бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий має бути підхід", – заявив парламентар.

Нагадаємо, розмови про перенесення ТКГ з Мінська ідуть вже давно. Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко називав політичної вакханалією ідею перенесення з його країни переговорів щодо Донбасу.