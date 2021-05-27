"Не йому вирішувати": Лавров грубо відповів Кравчуку через Білорусь

Голова МЗС РФ заступився за Лукашенка і відповів Києву на заклики перенести ТКГ з Мінська

Сергій Лавров і Леонід Кравчук. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що не голові української делегації у Тристоронній контактній групі вирішувати долю переговорного майданчика в Мінську. Про це він сказав на пресконференції, коментуючи заяву про необхідність перенести переговори ТКГ з Мінська до іншої країни.

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Він закликав припинити демонізувати тих людей, які не подобаються Заходу, зокрема невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Білоруська влада чітко сказала після цього інциденту (з літаком) про свою готовність до розслідування, прийому відповідних експертів, надання всієї необхідної інформації", – сказав російський міністр.

Лавров також різко відповів на слова Кравчука про перенесення переговорного майданчика з Мінська у зв'язку з ситуацією у Білорусі.

"Стосовно заяви Кравчука... Він, звичайно, голова делегації (в ТКГ), але не йому вирішувати, як далі працюватиме Контактна група. ТКГ була створена на підставі пакету документів, які були схвалені на саміті в Мінську 2015 року. Ті, хто підписував цей пакет документів, вони домовлятимуться, як цю роботу вибудовувати", – сказав голова МЗС РФ.

Нагадаємо, розмови про перенесення ТКГ з Мінська тривають вже давно. Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко називав політичною вакханалією ідею перенесення з його країни переговорів щодо Донбасу.