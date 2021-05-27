Кравчук: Через диктаторську поведінку Лукашенка ТКГ потрібно переносити з Мінська

Леонід Кравчук розповів, що тепер для України існує загроза і з боку білоруського кордону

Колаж "Сьогодні"

Через скандал з "піратською" посадкою літака e Білорусі і закриття авіасполучення з цією країною Україна має терміново розглянути варіант перенесення Тристоронньої контактної групи з Мінська в іншу країну. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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За його словами, будь-які глобальні проблеми в інших країнах, у тому числі і скандал в Білорусі з літаком, впливають і на Україну.

"Білорусь сьогодні не тільки сусід України, а й стає сателітом Росії... Така ситуація у Білорусі може негативно вплинути на процеси всередині України і конкретно на Донбасі. Тому ми дуже уважно будемо стежити за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, але і з Білоруссю", – сказав Кравчук.

На питання, чи потрібно міняти мінський переговорний майданчик на іншу країну в світлі загострення в Білорусі, він відповів: "Це стає очевидно – українські літаки вже не можуть літати в Білорусь".

"Через диктаторську поведінку Олександра Лукашенка ми навіть не можемо розглядати цю точку (Мінськ) для обговорення проблем. Ми повинні шукати інший майданчик (для переговорів щодо Донбасу). Ми будемо радитися і звертатися до всіх, у тому числі і до ОБСЄ, щоб це питання вирішити", – підкреслив парламентар.

Нагадаємо, розмови про перенесення ТКГ з Мінська ідуть вже давно. Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко називав політичної вакханалією ідею перенесення з його країни переговорів щодо Донбасу.