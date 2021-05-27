Українська
$ 27,55
33,68
  1. Новости политики

ТКГ нужно срочно перенести из Минска: Кравчук назвал две страны

27 мая, 16:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Уголовно-политическая ситуация в Беларуси не позволяет проводить там переговоры по Донбассу

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук / Фото: Сегодня

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уверен, что в связи с ситуацией в Беларуси и закрытием авиасообщения нет другого выхода, как переносить переговорную площадку по Донбассу в другую страну. Например, в Швейцарию или Финляндию.

Реклама

Об этом он сказал Суспільному.

"Тот режим, который сегодня в Беларуси установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", – сказал он.

Читайте также: "Не ему решать": Лавров грубо ответил Кравчуку из-за Беларуси

В тренде
Лукашенко – политическое животное: Гордон предупредил об опасности для Украины
Дмитрий Гордон и Александр Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Кравчук напомнил, что авиасообщение закрыто и в Минск пришлось бы добираться на поезде, автобусе или автомобиле. Поэтому необходимо выбрать другую площадку для переговоров.

Реклама

"По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины … Здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход", – заявил переговорщик.

Напомним, разговоры о переносе ТКГ из Минска идут уже давно. Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко называл политической вакханалией идею переноса из его страны переговоров по Донбассу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный список
Кабмин подготовил санкции против российских артистов – кто попал в черный списокВласть
С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за
С автоматом или фотоаппаратом: воевал ли Протасевич за "Азов"Власть
Лукашенко – политическое животное: Гордон предупредил об опасности для Украины
Лукашенко – политическое животное: Гордон предупредил об опасности для УкраиныВласть
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в Украину
Сейчас в Беларуси 1937 год – что думают о Протасевиче и Лукашенко эмигранты из Минска, переехавшие в УкраинуУкраина
Встреча Байдена с Путиным – что обсудят президенты и чего ждать Украине
Встреча Байдена с Путиным – что обсудят президенты и чего ждать УкраинеВласть
Власти хотят смягчить карантин в Украине – что изменится
Власти хотят смягчить карантин в Украине – что изменитсяВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять