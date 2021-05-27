ТКГ нужно срочно перенести из Минска: Кравчук назвал две страны

Уголовно-политическая ситуация в Беларуси не позволяет проводить там переговоры по Донбассу

Леонид Кравчук / Фото: Сегодня

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уверен, что в связи с ситуацией в Беларуси и закрытием авиасообщения нет другого выхода, как переносить переговорную площадку по Донбассу в другую страну. Например, в Швейцарию или Финляндию.

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Об этом он сказал Суспільному.

"Тот режим, который сегодня в Беларуси установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяют считать Беларусь возможной площадкой для продолжения переговоров", – сказал он.

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Кравчук напомнил, что авиасообщение закрыто и в Минск пришлось бы добираться на поезде, автобусе или автомобиле. Поэтому необходимо выбрать другую площадку для переговоров.

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"По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, а не решение одной Украины … Здесь должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход", – заявил переговорщик.

Напомним, разговоры о переносе ТКГ из Минска идут уже давно. Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко называл политической вакханалией идею переноса из его страны переговоров по Донбассу.