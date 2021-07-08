Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляция

Виктор Медведчук
Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Накануне заседание переносили два раза, а сегодня последний день, когда ему могут продлить арест, – мера пресечения истекает 9 июля.
Также суд продлил сроки досудебного расследования в отношении Медведчука на полгода – до 11 ноября.
9:35. Адвокаты подозреваемого попросили судью об отводе прокурора Руслана Рыжука.
9:15. Медведчук прибыл в суд. Возле здания суда он пообщался с журналистам, традиционно обвинив во всем власть и заявив о незаконности его преследования.
"Мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продолжена, поскольку для этого нет никаких законных оснований, как нет оснований и для привлечения меня к уголовной ответственности… Был продлен срок следствия до 11 ноября. Это я расцениваю не иначе, как шаг, направленный на ограничение моих функций, моих действий и полномочий как оппозиционного политика и как депутата", – сказал Медведчук.
9:00. Первыми в суд явились прокуроры. С собой привезли две тяжелые коробки с материалами уголовного производства.
Из группы поддержки Медведчука первым замечен нардеп Нестор Шуфрич.
Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:
- покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
- передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
- антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);
Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.
21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.