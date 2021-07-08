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Суд рассматривает продление ареста Медведчука: онлайн-трансляция

8 июля 2021 9:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас кум Путина находится под домашним арестом и вынужден носить электронный браслет, но это может измениться

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения для подозреваемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Накануне заседание переносили два раза, а сегодня последний день, когда ему могут продлить арест, – мера пресечения истекает 9 июля.

Также суд продлил сроки досудебного расследования в отношении Медведчука на полгода – до 11 ноября.

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9:35. Адвокаты подозреваемого попросили судью об отводе прокурора Руслана Рыжука.

9:15. Медведчук прибыл в суд. Возле здания суда он пообщался с журналистам, традиционно обвинив во всем власть и заявив о незаконности его преследования.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продолжена, поскольку для этого нет никаких законных оснований, как нет оснований и для привлечения меня к уголовной ответственности… Был продлен срок следствия до 11 ноября. Это я расцениваю не иначе, как шаг, направленный на ограничение моих функций, моих действий и полномочий как оппозиционного политика и как депутата", – сказал Медведчук.

Медведчук пришел в суд. Скриншот

9:00. Первыми в суд явились прокуроры. С собой привезли две тяжелые коробки с материалами уголовного производства.

Прокуроры в Печерском суде. Фото: Игорь Серов
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Из группы поддержки Медведчука первым замечен нардеп Нестор Шуфрич.

Нестор Шуфрич. Скриншот

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

21 мая суд отказался отпустить Медведчука из-под домашнего ареста.

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