Медведчука не відпустили: що вирішив Апеляційний суд

Медведчука підозрюють у державній зраді, але сам він стверджує, що доказів його провини немає

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Апеляційний суд Києва залишив чиним рішення Печерського суду Києва про цілодобовий домашній арешт підозрюваного у держзраді народного депутата Віктора Медведчука. Відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні.

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Під час засідання до суду подали заяву близько 30 народних депутатів, які просили взяти Медведчука на поруки. Однак суддя відмовив їм у цьому і постановив: "Рішення Печерського суду залишити без змін".

Крім того, суд не задовольнив і апеляційну скаргу прокурорів. Медведчук залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, напередодні Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського суду – їх не влаштовував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Сторона обвинувачення просила утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

Підозрюваний на брифінгу після завершення засідання заявив, що стороною звинувачення були допущені процесуальні порушення.

"Я, як і мої адвокати, незадоволені рішенням суду ... На наш погляд треба було прийняти рішення про скасування обрання щодо мене запобіжного заходу. Ця позиція буде продовжувати існувати в наших оскарженнях. Але боротьба з приводу необґрунтованості обвинувачення, яке висувається мені, буде продовжуватися", – сказав Медведчук.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком