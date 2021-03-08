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США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію по Україні

8 березня, 11:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Американські дипломати і експерти розповіли, що потрібно зробити адміністрації Байдена стосовно України

Поки президент США Джо Байден роздумує над запрошенням українського лідера Володимира Зеленського щодо візиту, американські експерти виступили з рекомендаціями для господаря Білого дому щодо України.

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Про це пише Радіо Свобода.

Авторами документу стали: колишні посли США в Україні Вільям Тейлор і Джон Хербст, колишній співробітник Білого дому в адміністрації Обами Деніел Фрід, а також експерти "Атлантичної ради" Мелінда Герінг, Александер Вершбоу, Андерс Аслунд.

Експерти також відзначають, що уряд США вже прислухався до однієї з їхніх порад і ввів санкції проти Ігоря Коломойського.

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Що конкретно рекомендують Байдену

  • Потрібно уповноважити конкретного чиновника, який буде контактною особою з питань реформ в Україні.
  • Визначити пріоритети по створенню незалежних судів, вжити заходів по основним корумпованим особам, котрі підривають реформи.
  • Допомогти Києву провести реформу Генеральної прокуратури і НАБУ.
  • Виступити за повну лібералізацію енергетичного ринку України.
  • Допомогти встановити повну прозорість щодо справжніх власників найбільших ЗМІ в Україні.
  • Потрібно просувати американські та інші міжнародні інвестиції в Україну, якщо в Україні впровадять основні реформи, в тому числі щодо незалежності Нацбанку.
  • Негайно призначити посла США в Україні і збільшити військову допомогу Україні до 500 млн дол. на рік.
  • Посилити санкції стосовно Москви, а також активно включитися у врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Посилити безпеку у південно-східній частині Європи і в Чорному морі, поглибити інтеграцію України в НАТО.
  • Не дати запустити "Північний потік – 2", натиснути на РФ за окупацію Криму і підтримати Кримську платформу.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Джо Байден назвав Крим українським. Також він пообіцяв, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Росією і допомагатиме Україні. У Путіна відреагували на слова Байдена про Крим.

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