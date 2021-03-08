США допоможуть закінчити війну? Байдену запропонували стратегію по Україні

Поки президент США Джо Байден роздумує над запрошенням українського лідера Володимира Зеленського щодо візиту, американські експерти виступили з рекомендаціями для господаря Білого дому щодо України.
Про це пише Радіо Свобода.
Авторами документу стали: колишні посли США в Україні Вільям Тейлор і Джон Хербст, колишній співробітник Білого дому в адміністрації Обами Деніел Фрід, а також експерти "Атлантичної ради" Мелінда Герінг, Александер Вершбоу, Андерс Аслунд.
Експерти також відзначають, що уряд США вже прислухався до однієї з їхніх порад і ввів санкції проти Ігоря Коломойського.
Що конкретно рекомендують Байдену
- Потрібно уповноважити конкретного чиновника, який буде контактною особою з питань реформ в Україні.
- Визначити пріоритети по створенню незалежних судів, вжити заходів по основним корумпованим особам, котрі підривають реформи.
- Допомогти Києву провести реформу Генеральної прокуратури і НАБУ.
- Виступити за повну лібералізацію енергетичного ринку України.
- Допомогти встановити повну прозорість щодо справжніх власників найбільших ЗМІ в Україні.
- Потрібно просувати американські та інші міжнародні інвестиції в Україну, якщо в Україні впровадять основні реформи, в тому числі щодо незалежності Нацбанку.
- Негайно призначити посла США в Україні і збільшити військову допомогу Україні до 500 млн дол. на рік.
- Посилити санкції стосовно Москви, а також активно включитися у врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Посилити безпеку у південно-східній частині Європи і в Чорному морі, поглибити інтеграцію України в НАТО.
- Не дати запустити "Північний потік – 2", натиснути на РФ за окупацію Криму і підтримати Кримську платформу.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Джо Байден назвав Крим українським. Також він пообіцяв, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Росією і допомагатиме Україні. У Путіна відреагували на слова Байдена про Крим.
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