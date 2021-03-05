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Санкції США проти Коломойського: повний текст заяви Блінкена

5 березня, 16:30

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Не пощастило не тільки олігархові, під удар потрапили і члени його сім'ї

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ввів санкції проти українського бізнесмена і колишнього голови Дніпропетровської області Ігоря Коломойського.

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Наводимо повну заяву голови Держдепу.

"Сьогодні я оголошую про внесення до санкційного списку олігарха і колишнього державного чиновника України Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції.

Перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації України з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.

Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Andrew Caballero-Reynolds

Хоча нинішнє визначення базується на діях під час його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього.

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Дане рішення ухвалене відповідно до розділу 7031(c) закону про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій та дотичних програм 2020 року.

Крім самого Ігоря Коломойського, я оголошую про внесення до списку санкцій членів сім'ї Ігоря Коломойського: його дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської, його сина Ізраїля Цві Коломойського. Цей крок забороняє Ігорю Коломойському і кожному з цих його родичів в'їзд до США.

Це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед. Державний департамент і надалі використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб сприяти відповідальності корумпованих суб’єктів у цьому регіоні та в усьому світі".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, серед них нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

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США санкції Ігор Коломойський Держдепартамент США Энтони Блинкен

Джерело: Сьогодні

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