"Анексію неможливо визнати": у Путіна відреагували на слова Байдена про Крим

У Москві знову озвучили старий фейк, що кримчани нібито самі захотіли у Росію

У Кремлі очікувано відреагували на слова президента США Джо Байдена, що Крим – це Україна. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує анексію Росією українського півострова.

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Про це повідомляє ТАСС.

За його словами, Крим нібито сам вирішив своє майбутнє, натякнувши на псевдореферендум у 2014 році, який ніхто не визнає.

"Анексію Криму, дійсно, неможливо визнати, і ніхто про анексію Криму не говорить, тому що її не було. Було возз'єднання Криму з Росією, причому в досить суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права. Тут був зроблений абсолютно чіткий і бездоганний набір юридичних дій, тому ніякої анексії не було і не треба її визнавати, треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією", – сказав Пєсков.

А поки окупанти заперечують захоплення українського півострова, Київ готується до першого саміту Кримської платформи, на якому очікується серйозний міжнародний склад. Як повідомляли новини "Сьогодні", лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Байден може відвідати саміт.

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