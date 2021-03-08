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США помогут закончить войну? Байдену предложили стратегию по Украине

8 марта, 11:41

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Американские дипломаты и эксперты рассказали, что нужно сделать администрации Байдена в отношении Украины

Пока президент США Джо Байден раздумывает над приглашением украинского лидера Владимира Зеленского насчет визита, американские эксперты выступили с рекомендациями для хозяина Белого дома относительно Украины.

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Об этом пишет Радио Свобода.

Авторами документа стали: бывшие послы США в Украине Уильям Тейлор и Джон Хербст, бывший сотрудник Белого дома в администрации Обамы Дэниел Фрид, а также эксперты "Атлантического совета" Мелинда Геринг, Александр Вершбоу, Андерс Аслунд.

Эксперты также отмечают, что правительство США уже прислушалось к одному из их советов и ввело санкции против Игоря Коломойского.

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Что конкретно рекомендуют Байдену

  • Нужно уполномочить конкретного чиновника, который будет контактным лицом по вопросам реформ в Украине.
  • Определить приоритеты по созданию независимых судов, принять меры по основным коррумпированным лицам, подрывающих реформы.
  • Помочь Киеву провести реформу Генеральной прокуратуры и НАБУ.
  • Выступить за полную либерализацию энергетического рынка Украины.
  • Помочь установить полную прозрачность относительно истинных владельцев крупнейших СМИ в Украине.
  • Нужно продвигать американские и другие международные инвестиции в Украину, если в Украине внедрят основные реформы, в том числе относительно независимости Нацбанка.
  • Немедленно назначить посла США в Украине и увеличить военную помощь Украине до 500 млн долл. в год.
  • Усилить санкции в отношении Москвы, а также активно включиться в урегулирование конфликт на Донбассе.
  • Усилить безопасность в юго-восточной части Европы и в Черном море, углубить интеграцию Украины в НАТО.
  • Не дать запустить "Северный поток – 2", надавить на РФ за оккупацию Крыма и поддержать Крымскую платформу.
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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Джо Байден назвал Крым украинским. Также он пообещал, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова Россией и будет помогать Украине. У Путина отреагировали на слова Байдена о Крыме.

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США стратегия Украина Джо Байден
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