Зеленський запросив Байдена в Україну: ЗМІ дізналися подробиці

США і Україна продовжують працювати над організацією взаємних візитів і телефонної розмови

Президент Володимир Зеленський не тільки готується до телефонної розмови з президентом США, а й запросив Джо Байдена в Україну для участі у саміті Кримської платформи і заходах з нагоди Дня Незалежності.

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Про це на запит Радіо Свобода повідомили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що організація і проведення взаємних візитів на рівні глав держав залишається на постійному порядку денному України і США.

"Організація візиту президента України в США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, військовій, торговельній, інвестиційній сферах та питаннях безпеки. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота в усіх напрямках", – заявили в МЗС.

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При цьому дипломати не уточнили, коли може відбутися візит Зеленського у США і чи прийняв Байден запрошення приїхати в Україну у серпні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Джо Байден назвав Крим українським. Також він пообіцяв, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Росією і допомагатиме Україні. У Путіна відреагували на слова Байдена про Крим.

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