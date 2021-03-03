Русский
$ 27,93
33,6
  1. Влада

Зеленський запросив Байдена в Україну: ЗМІ дізналися подробиці

3 березня, 16:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

США і Україна продовжують працювати над організацією взаємних візитів і телефонної розмови

Президент Володимир Зеленський не тільки готується до телефонної розмови з президентом США, а й запросив Джо Байдена в Україну для участі у саміті Кримської платформи і заходах з нагоди Дня Незалежності.

Реклама

Про це на запит Радіо Свобода повідомили в МЗС України.

У відомстві зазначили, що організація і проведення взаємних візитів на рівні глав держав залишається на постійному порядку денному України і США.

"Організація візиту президента України в США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, військовій, торговельній, інвестиційній сферах та питаннях безпеки. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота в усіх напрямках", – заявили в МЗС.

В тренді
Зеленський змінив апарат РНБО – подробиці

При цьому дипломати не уточнили, коли може відбутися візит Зеленського у США і чи прийняв Байден запрошення приїхати в Україну у серпні.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Джо Байден назвав Крим українським. Також він пообіцяв, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Росією і допомагатиме Україні. У Путіна відреагували на слова Байдена про Крим.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США візит Володимир Зеленський МЗС України Джо Байден
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'ї
Разумков терміново пішов у відпустку через горе у сім'їВлада
Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з Донбасу
Зеленський вакцинувався від COVID-19: фото з ДонбасуВлада
"Питання не в кількості вакцин": Зеленський назвав головну проблему вакцинаціїВлада
Росія відмовилася від перемир'я? Кравчук відреагував на заяву бойовиків
Росія відмовилася від перемир'я? Кравчук відреагував на заяву бойовиківВлада
Аваков про війну Росії і України:
Аваков про війну Росії і України: "Це буде катастрофа і для них"Влада
Степанов розповів про самопочуття Зеленського після вакцинації
Степанов розповів про самопочуття Зеленського після вакцинаціїВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти