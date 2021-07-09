Знову позачергові засідання: "слуга народу" про останній тиждень Ради

Одним з найголовніших питань стане податковий закон, а також продовжаться реформи СБУ і судова

Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради / Фото: Кабинет министров Украины

Верховна Рада на наступному тижні проведе останнє пленарне засідання на нинішній сесії і піде на канікули до вересня. Депутати знову проведуть два позачергових засідання і розглянуть кілька важливих законопроєктів. Більш докладно про це повідомив у Telegram нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, наступний пленарний тиждень буде дуже насиченим, у вівторок і четвер плануються позачергові засідання.

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"Головним питанням засідання фракції ("СН") у понеділок, швидше за все, буде законопроєкт №5600 про податкові зміни від Кабміну. Ми домовлялися, що голосуємо його у першому читанні, а потім вносимо правки. Мене особисто не влаштовує підвищення для людей цін на квартири через додаткові податки при продажу нерухомості та урізання доходів місцевих бюджетів", – зазначив Качура.

Він виділив найважливіші законопроєкти, які плануються до розгляду:

№5068 про порядок обрання членів Вищої ради правосуддя і діяльності інспекторів ВСП (закон з пакету судової реформи, на якому наполягають США);

№3196-д про Службу безпеки України (реформа СБУ, хочуть забрати функцію розслідування економічних злочинів);

№ 5596 легалізація канабісу для використання у медичних цілях;

для використання у медичних цілях; №4612 щодо гарантій адвокатської діяльності (дозвіл адвокатам на носіння та застосування травматичних пістолетів);

№4533 про конституційну процедуру.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні президент Володимир Зеленський забракував прийнятий парламентом закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів і повернув документ до Ради зі своїми пропозиціями.

Також ми писали, що в Раду внесли не той проєкт Герба України. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджує, що останній конкурс на ескіз герба "був фолом останньої надії" від Мінкульту.

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Дивіться у нашому сюжеті, як депутати хочуть брати більше грошей з мобільних операторів: