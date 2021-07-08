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Зеленський забракував судову реформу: що запропонував президент

8 липня 2021 17:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше і Америка, і Європейський Союз наполягали на законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, а тепер він заблокований

Фото: facebook.comsluga95

Фото: facebook.comsluga95

Президент Володимир Зеленський відправив назад до Верховної Ради прийнятий нещодавно закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, але зі своїми пропозиціями.

Про це свідчить картка законопроекту на сайті парламенту.

Квоти у Комісії

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По-перше, Зеленському не сподобався пункт про суддівські квоти у ВККС: закон передбачає, що Комісія складається з 16 членів, 8 з яких обов'язково повинні бути судді або колишні судді. Повноважною ВККС вважається при наявності 11 членів, але в такому випадку тут не буде рівності квот серед членів Комісії.

Зеленський пропонує, щоб повноважною ВККС вважалася в тому випадку, якщо з 11 членів Комісії шість будуть судді або колишні судді.

Призначення членів ВККС

Законом передбачається, що голова Вищої ради правосуддя (ВРП) звертається до суб'єктів формування першого складу Конкурсної комісії за поданням кандидатур до її складу, призначає членів першого складу Конкурсної комісії. Це необхідно для запуску процедури формування першого складу Конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

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Але в законі немає механізму на випадок, якщо глава ВРП не звернеться до суб'єктів формування Конкурсної комісії за поданням кандидатур до її складу.

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Зеленський пропонує додати ці повноваження людині, яка виконує обов'язки глави ВРП.

Як повідомляли новини "Сьогодні", США похвалили Україну за судову реформу. Більш того, американці також назвали наступний важливий закон для перезапуску судової системи в Україні.

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